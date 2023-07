Anticipatao dal singolo “Dance The Night” di Dua Lipa, che fa anche un’apparizione speciale nel film, Barbie The Album, in uscita il 21 luglio, contiene nuovi brani di una serie di megastar globali, tra cui Billie Eilish, Sam Smith, KAROL G, Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, Gayle e FIFTY FIFTY feat Kali. Anche la star di Barbie, Ryan Gosling, si unisce al nutrito elenco di artisti della colonna sonora con la sua iconica canzone originale interpretata come il suo personaggio, Ken.

Il disco della della colonna sonora è stato anche prodotto e supervisionato dal presidente della West Coast di Atlantic Records, Kevin Weaver (produttore dell’album della colonna sonora di The Greatest Showman, Suicide Squad, Daisy Jones & The Six, Birds Of Prey, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious) e dal vice presidente e co-responsabile A&R di Atlantic Records, Brandon Davis.

Barbie, The Album: Tracklist e canzoni

A seguire la tracklist completa della colonna sonora di Barbie, The Album, disponibile dal 21 luglio 2023, Vi aggiorneremo con l’audio in streaming dell’album non appena disponibile:

Lizzo – Pink

Dua Lipa – Dance The Night

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

Charli XCX – Speed Drive

KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

TBA

Tame Impala – Journey To The Real World

Ryan Gosling – I’m Just Ken

Dominic Fike – Hey Blondie

HAIM – Home

TBA

The Kid LAROI – Forever & Again

Khalid – Silver Platter

PinkPantheress – Angel

GAYLE – butterflies

Ava Max – Choose Your Fighter

FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)

Barbie, la trama del film

A seguire la trama del film, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Vivere nella Barbie Land significa essere perfetti in un posto perfetto. A meno che tu non abbia una crisi esistenziale completa. Oppure non sia un Ken. Warner Bros. Pictures presenta “Barbie”: una produzione Heyday Films, LuckyChap Entertainment, NB/GG Pictures, Mattel. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures uscirà nelle sale italiane il 20 luglio 2023. Diretto da Greta Gerwig, Barbie è interpretato da Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Il film è scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach, basato su “Barbie” di Mattel, e prodotto da David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner. I produttori esecutivi sono Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams.