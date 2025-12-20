Barbara D’Urso presa di mira a Ballando con le Stelle: fuochi e fiamme nel backstage

Dopo la recente semifinale di Ballando con le Stelle, il popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, non si placano le polemiche e le battute pungenti. Al centro dell’attenzione è stata la performance di Barbara D’Urso, che, nonostante un recente infortunio, ha saputo conquistare il pubblico e la giuria con una prova ritenuta tra le migliori mai offerte dalla conduttrice nel corso della sua partecipazione al programma.

Durante la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, sono state trasmesse alcuni frammenti realizzati dall’inviato durante la semifinale di Ballando con le Stelle. Al momento dell’intervista a Barbara D’Urso, la Lucarelli e Mariotto non hanno perso occasione per ironizzare sulla pronta guarigione della conduttrice, appena reduce da un infortunio che sembrava potesse limitarne l’esibizione.

Selvaggia Lucarelli, con il suo consueto tono tagliente, ha osservato: “Si è ripresa improvvisamente. Basta pagare il ticket certe volte, passa tutto, è magico questo ticket.” Guillermo Mariotto ha rincarato la dose con una battuta ironica: “Ci dicesse qual è il suo fisioterapista.”

Il rapido recupero di Barbara D’Urso è diventato così il pretesto per qualche frecciatina che ha acceso il dibattito tra i fan dello show.

La finale di Ballando con le Stelle: le coppie in gara

Nata a Napoli nel 1957, Barbara D’Urso vanta una carriera lunga e variegata nel mondo dello spettacolo italiano. Recentemente ha deciso di mettersi alla prova nel campo del ballo, partecipando a Ballando con le Stelle, dove sta mostrando una nuova sfaccettatura del suo talento.

Dopo la semifinale, Barbara D’Urso ha voluto chiarire la sua posizione riguardo a eventuali ritiri dalla competizione:

“Nulla mi fermerà, sono determinata a esibirmi fino alla finalissima anche se dovessi arrivare ultima.” Queste parole sono state una risposta diretta alle insinuazioni di Selvaggia Lucarelli, che qualche giorno prima aveva suggerito la possibilità di un ritiro della conduttrice.

Intanto, Ballando con le Stelle si conferma il più longevo varietà della Rai e si avvicina alle sue battute finali. Barbara D’Urso con la sua performance, nonostante qualche difficoltà fisica, ha saputo confermare la propria determinazione e capacità di coinvolgere il pubblico, contribuendo a mantenere alto l’interesse intorno a questa edizione del programma.

L’attenzione rimane dunque alta per l’ultima fase dello show in cui i vip si sfidano sulla pista da ballo. Ogni puntata si conferma un mix di spettacolo, emozione e qualche inevitabile momento di polemica, che contribuisce a mantenere vivo il dibattito tra i fan e i protagonisti dello show.

A contendersi la vittoria ci sono anche Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Hanno ancora una possibilità di superare il ballottaggio: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical e Erica Martinelli, Martina Colombari e Luca Favilla.