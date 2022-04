Bang Bang Baby è la serie Amazon Original italiana disponibile su Prime Video dal 28 aprile, con i primi cinque episodi della prima stagione.

Bang Bang Baby è una storia ambientata negli anni ’80, la storia, tratta da una vicenda vera, di Alice, adolescente di 16 anni di una cittadina del Nord Italia nel 1986, che scopre che il padre che credeva morto, in realtà, è ancora vivo e si avvicina, di conseguenza, nel mondo della criminalità organizzata.

Nella serie, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, sono presenti tantissimi riferimenti agli anni ’80, dalla musica alla televisione commerciale, passando per i look e gli spot pubblicitari.

La playlist ufficiale, che includi simboli musicali di quel decennio come Echo & The Bunnymen, Nada, Al Bano e Romina Power, gli Wham! o Loredana Bertè, è disponibile sulle piattaforme digitali cosi com’è disponibile la colonna sonora originale, composta da Santi Pulvirenti.

Nella colonna sonora originale, è incluso anche un brano inedito di Madame, dal titolo L’Eccezione, pubblicato lo scorso 15 aprile.

Bang Bang Baby: Playlist Ufficiale

1. Echo & The Bunnymen – The Killing Moon

2. Talking Heads – Road to Nowhere

3. Nada – Ma che freddo fa

4. Loredana Bertè – Folle città

5. Yello – Desire

6. Wham! – Wake me up before you go-go

7. Bronski Beat – Screaming

8. Wham! – Club Tropicana

9. George Michael – Careless Whisper

10. Cameo – Word up

11. Ivan Graziani – Monna Lisa

12. Gary Low – La Colegiala

13. Al Bano e Romina Power – Felicità

14. Falco – Der Kommissar

15. Blondie – Heart of Glass

16. Donatella Rettore – Karakiri

17. Ornella Vanoni – Senza di te

18. Talk Talk – It’s my life

19. Lu Colombo – Maracaibo

20. Gruppo Italiano – Tropicana