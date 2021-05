Baby K, Donna sulla Luna è il nuovo album

Donna sulla Luna è il titolo del nuovo album di Baby K che sarà disponibile a partire dal prossimo 11 giugno. A partire da oggi, invece, l’album è disponibile in pre-order e in pre-save,

Lo scorso 7 maggio, Baby K ha pubblicato un nuovo singolo, dal titolo Pa Ti, che vede la partecipazione del cantante spagnolo Omar Montes.

Donna sulla Luna sarà il quarto album di inediti di Baby K, dopo Una seria, Kiss Kiss Bang Bang e Icona, pubblicato tre anni fa.

Superfluo ricordare che la cantante e rapper romana, praticamente dal 2015, è la dominatrice per quanto riguarda i tormentoni estivi musicali.

Tutto è partito dal successo clamoroso di Roma-Bangkok, pubblicato nel 2015, singolo che vede la partecipazione di Giusy Ferreri, che ha permesso a Baby K di raggiungere, per la prima volta, il primo posto nella classifica dei singoli e il Disco di Diamante.

Rispettivamente nel 2017 e nel 2018, è stato il turno dei singoli Voglio ballare con te e Da zero a cento, entrambi inseriti nell’album Icona.

Nel 2019, come singolo per l’estate, Baby K ha pubblicato Playa mentre, l’anno scorso, la cantante ha nuovamente confermato il successo estivo grazie a Non mi basta più, singolo che vede la partecipazione di Chiara Ferragni.

Negli ultimi anni, Baby K ha ottenuto complessivamente un Disco di Diamante, 14 Dischi di Platino, 3 Dischi d’Oro, 1,5 miliardi di stream e più di un miliardo di views sul suo canale YouTube che può contare su quasi 1,8 milioni di iscritti.

Il video ufficiale dell’ultimo singolo, Pa Ti, girato in Sardegna, ha già superato un milione di visualizzazioni, sempre su YouTube.

Tornando a Donna sulla Luna, la copertina è stata svelata tramite i social. A breve, verrà svelata anche la tracklist.