Torna Baby K con un nuovo singolo dal titolo “Easy“. Dopo il brano estivo “Bolero” feat. Mika, Baby K tornerà con una nuova canzone, disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 ottobre. Ecco le prime anticipazioni sul pezzo.

Baby K, Easy, Significato canzone

“Easy” racconta la storia di un innamoramento inizialmente difficile, l’alba di un rapporto che sembra complicato e pieno di paranoie. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo”,

Queste le parole di Baby K sul brano. La cantante poi aggiunge:

“Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”

Il brano è da oggi in pre-save e pre-add cliccando qui.

Baby K tornerà con 4 concerti per il suo “Donna sulla luna tour”, a novembre 2022, dove interpreterà i pezzi più celebri della sua carriera e i brani inediti presenti nel suo ultimo disco.

Qui sotto potete trovare le date annunciate ad oggi:

4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)

5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA

Baby K è il nuovo d’arte di di Claudia Nahum. Nata a Singapore e cresciuta a Londra, ha collaborato con diversi artisti tra i più importanti del panorama musicale come Tiziano Ferro e Major Lazer. Baby K è l’unica artista italiana ad aver ottenuto nell’era digitale un disco di diamante da FIMI, grazie al singolo “Roma-Bangkok”. Nel 2020 riconferma il record di artista più vista su Vevo dal 2009 ad oggi, con 3 dei suoi videoclip in classifica tra i primi 10. Nel 2021 è la prima artista italiana a totalizzare un miliardo di views sul suo canale YouTube.