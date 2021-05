Pa Ti è il titolo del nuovo singolo di Baby K feat. Omar Montes.

Distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy e prodotto da Congorock, il brano dal sapore latino e dal ritmo suadente e incalzante racconta il dialogo tra due innamorati che vivono con intensità la loro relazione e si interrogano a vicenda sulla sincerità dei loro sentimenti.

L’uscita di “Pa Ti” è il preludio di un nuovo importante capitolo musicale per l’iconica popstar regina dei record Baby K, che in questa occasione sceglie la star internazionale Omar Montes. Il prossimo 11 giugno, infatti, uscirà il nuovo disco della cantante, Donna sulla luna.

In questi giorni è uscito anche il video ufficiale che potete vedere cliccando qui.

Le immagini girate da Andrea Folino, che firma il corto, ritraggono scorci di una splendida Sardegna tra spiagge da sogno, mare cristallino, macchia mediterranea dal panorama mozzafiato.

Il video -realizzato grazie anche al supporto della Fondazione Sardegna Film Commission- racconta il dialogo e lo scambio di domande di due amanti che stanno vivendo un momento magico del loro rapporto, due innamorati che stanno costruendo un futuro e si chiedono che ne sarà del loro amore di fronte alle avversità della vita.

La regia attraverso un montaggio alternato mostra Baby K e Omar Montes, inizialmente separati, che cantano la loro passione. Il ritmo salsa e reggaeton del brano punteggia il racconto del video che si conclude con l’incontro dei due protagonisti.

Qui sotto il testo della canzone:

[Intro: Baby K, Omar Montes]

Oh-oh, oh-oh (Ye, Omar Montes)

Pa-pa (Ye)

Yo, Baby K!

[Strofa 1: Baby K]

Oya bebecito, ¿dónde estás?

Sto nella city e sfreccio nella macchina

Tutto fresco, tutto lindo

Giù prendo il volo perché è bello vivere d’istinto, papi

Tu che mi guardi mentre mi sorridi

Divento rossa e dici: “per me easy”

Ma c’è una cosa che ora chiedo a te

Spero che saprai rispondere, sincero

[Pre-ritornello: Omar Montes]

Quali domande? Io non ho paura

Poche, tante, se ti rassicura

Non ho nulla da nascondere

Ma dopo sai che tocca a me

[Ritornello: Omar Montes]

Dai, sii sincera, cеrcheresti una scusa

Se non avеssi più niente, ci saresti a una cosa

Dipende, dipende

Dai, sii sincera, ne saresti sicura?

Perché con te è differente

Se ho te non mi serve più niente, niente

[Strofa 2: Baby K]

Mi ameresti se non fossi qua

A lavorare tardi in altre città

Porteresti in alto un amore grande

Oppure cadi tra le braccia delle altre?

Dimmi che sei l’unico fra tanti

Al mio fianco in un mondo di bugiardi

E non ho nulla da nascondere

E lo giuro, giuro

[Ritornello: Omar Montes]

Dai, sii sincera, cercheresti una scusa

Se non avessi più niente, ci saresti a una cosa

Dipende, dipende

Dai, sii sincera, ne saresti sicura? (Sicura)

Perché con te è differente

Se ho te non mi serve più niente, niente

[Post-ritornello: Omar Montes & Baby K, Baby K]

Estoy pa ti, pa ti, pa ti

Pa ti, pa ti, pa ti (Eh)

Ne vale la pena, perché sei mi nena

Cuenta, cuenta pa mi, pa mi, pa mi

Pa mi, pa mi, pa mi (Eh)

Non sarei sincera, dai sii sincera

[Bridge: Baby K]

Qualche tempo fa, lasciavo correre

Perché pensavo solo a me

Ognuno fa per se

Adesso è facile, facile

Ma se la vita fa la dura

Domani sarai qui con me

[Ritornello: Omar Montes]

Dai, sii sincera, cercheresti una scusa

Se non avessi più niente, ci saresti a una cosa

Dipende, dipende

Dai, sii sincera, ne saresti sicura? (Sicura)

Perché con te è differente

Se ho te non mi serve più niente, niente

[Post-ritornello: Omar Montes & Baby K, Baby K]

Estoy pa ti, pa ti, pa ti

Pa ti, pa ti, pa ti (Eh)

Ne vale la pena, perché sei mi nena

Cuenta, cuenta pa mi, pa mi, pa mi

Pa mi, pa mi, pa mi (Eh)

Non sarei sincera, dai sii sincera

[Outro: Baby K, Omar Montes ]

Omar Montes

Baby K (ahahah)

Ah