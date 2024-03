Ayle escluso dal serale? Il cantante sbotta ancora una volta: “Per me è umiliante farmi giudicare da chi è concorrente come me”

Chi merita di andare al serale di Amici 2024? La domanda è stata fatta ai concorrenti che hanno già ottenuto la maglia dorata. Solo loro hanno dovuto esprimere le loro preferenze, indicando -senza un ordine- i primi 5 che meriteranno quell’occasione. Ecco i risultati mostrati ai cantanti e ballerini:

Giovanni

Kumo

Lil Jolie

Nahaze

Sarah

Ayle

Kia

I primi cinque – che quindi dovrebbero andare al serale secondo i compagni – sono Giovanni. Kumo, Lil Jolie, Nahaze e Sarah. Esclusi, invece, per il numero limitato di posti, Ayle e Kia. Un parere senza nessuna conseguenza concreta.

Ma il cantante scelto da Anna Pettinelli per la sua squadra non l’ha presa bene (come spesso già accaduto in altre circostanza in passato). Dopo l’iniziale sconforto evidente ha provato a gestire la sua reazione con un commento diplomatico.

“Nemmeno io l’ho presa sul personale, per come mi sono comportata non credo che qualcuno mi abbia messo tra i cinque” ha commentato Ayle, dopo aver sottolineato, più volte, la delusione del risultato appena visto.

Poi, però, lo sconforto e la delusione ha preso il sopravvento.

Kia lo ha raggiunto e ha cercato di interpretare il parere dei compagni:

“Non ci credo che abbiano valutato dal lato artistico”.

Ayle è sbottato:

“Per me è già umiliante farmi giudicare da chi è concorrente come me. Sai quanto rido quando piglio la maglia e quanto ci rimangono di mer*a? Mi dispiace essere giudicato da persone uguali a me”

Kia concorda “Questa è una classifica a livello umano, non mi sento ultima per niente, io penso di meritarmelo”

Petit pensa che sia superficiale e che trascuri un po’ le cose e che deve crescere in qualche aspetto:

“Non ho più nemmeno voglia di cantarlo il mio inedito di mer*da che intanto finisce sempre ultimo in classifica?”

Anche Sarah gli fa presente come il suo modo di reagire sia molto impulsivo e che non pensi a costa stia facendo.