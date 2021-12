Bite me è il singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco di Avril Lavigne, previsto per febbraio 2022.

Il suo ultimo lavoro è Head Above Water e risale al 2019. Fu pubblicato dalla BMG record e il contratto prevedeva la pubblicazione di un solo album. La pandemia ha fatto il resto, bloccando così eventuali progetti futuri. E così, a casa da sola, ha iniziato a scrivere musica, non perché avesse un contratto da rispettare, ma semplicemente perché lo voleva.

“Non c’era nessuno dal lato degli affari che mi diceva cosa potevo e non potevo fare, ed ero proprio come, a questo punto della mia carriera è come, non devo essere qui. Non devo fare musica. St0 fottutamente qui perché voglio esserlo”

E in una recente intervista per The Forty-Five, Avril Lavigne fa anche un bilancio della sua carriera, a vent’anni dai primi successi:

“Sono entusiasta di essere ancora più dopo 20 anni e ancora rockeggiare! …Sono davvero grata di continuare a fare ciò che amo e di avere uno sbocco musicale. Mi sto divertendo così tanto con tutto questo… Sto facendo musica a questo punto della mia carriera perché lo voglio davvero ed è una parte così grande della mia vita (…) Inoltre, mi sento molto fortunata che così tanti artisti più giovani mi abbiano menzionata come qualcuno a cui si sono ispirati. È davvero bello. Molte persone me lo dicono quando li incontro, a questo punto della mia carriera, ed è davvero lusinghiero. Non è qualcosa che mi sarei mai aspettata quando ho iniziato a fare musica, quindi sentirlo ora è davvero gratificante”

Citando Olivia Rodrigo, sottolinea:

“La amo ed è una grande cantautrice. La sua musica ha davvero risuonato con un sacco di pubblico più giovane e più grande. È davvero eccitante perché è così giovane e si evolve così tanto anche da qui… È emozionante vedere una donna fare così bene ed è appena all’inizio”

Infine, parlando della collaborazione con Travis Barker, a capo dell’etichetta discografica che promuoverà e rilascerà il nuovo lavoro, racconta: