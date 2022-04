Au revoir – Fred De Palma feat. Guè Pequeno e Rose Villain: testo, video, significato della canzone

E’ finito in tendenza nella sezione musica di Youtube, Au revoir, il nuovo singolo di Fred De Palma, nato dalla collaborazione con Guè Pequeno e Rose Villain.

Mala: Fred De Palma feat. Lazza, Tony Effe: testo, video, significato della canzone

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando, sulla foto, in basso, trovate il video con l’audio.

Ricordo quella notte come fosse nel mio palmo

come la stessi guardando

i suoi occhi azzurri sembravano di cristallo

e io che temevo si rompessero dal pianto

non si impara mai ad abbandonare le persone

si finisce per abbandonarsi alla passione

e si resta intrappolati chiusi in una relazione

finché il tradimento non diventa tradizione

E me ne sono andato via sotto quel cielo grigio

e non so ancora se per protezione o egoismo

forse non farei musica forse

c’avrei già un figlio

forse mi spaventa solo dirlo

Quanto mi maledirò

ma so che senza te sono davvero io

Tu vuoi guardarmi dentro ma forse è meglio di no

é tutto nero e non sento neanche il battito

so che mi ringrazierai un giorno baby au revoir

so che mi ringrazierai un giorno baby au revoir

G U E

Mama au revoir

filmo il Drama G maestro come Renoir

a te piace il rosa la mia vita é un film noir

sopra un Cessna ti mando muah

Ma qua non può piovere per sempre come il corvo

ti ho detto la verità a discapito del mondo

una vita a cento all’ora prima o poi presenta il conto

Dio solo sa cosa potrá colmare questo vuoto

tu bruci le mie foto ma sai che

la mia parola é cristallina sake

sto fumando riascoltando Sade

la mia mente nello spazio come Apollo 13

Il mio corpo su un atollo credici

Quanto mi maledirò

ma so che senza te sono davvero io

Tu vuoi guardarmi dentro ma forse è meglio di no

é tutto nero e non sento neanche il battito

so che mi ringrazierai un giorno baby au revoir

so che mi ringrazierai un giorno baby au revoir

so che mi ringrazierai un giorno baby au revoir