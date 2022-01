Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda il film “Attraverso i miei occhi”. In Italia, la voce del canzone protagonista è doppiata da Gigi Proietti. Ecco la trama ufficiale della pellicola, come riportata dai colleghi di Cineblog:

“Attraverso i miei occhi” è narrato dal punto di vista unico di un cane spiritoso e filosofeggiante di nome Enzo, doppiato da Kevin Costner in versione originale e da Gigi Proietti per l’edizione italiana. La storia segue Enzo e il suo migliore amico e proprietario, Denny Swift (Milo Ventimiglia), un aspirante pilota di Formula 1, mentre affrontano il viaggio della vita di Denny e dei suoi cari, sua moglie Eva (Amanda Seyfried) e la loro giovane figlia Zoe (Ryan Kiera Armstrong).

Qui sotto potete leggere tutti i titoli delle canzoni che si possono ascoltare durante il film. A chiudere la pellicola è il brano “Have you ever seen the rain” scritto da John Fogerty e interpretato dai Creedence Clearwater Revival.

Give Me Love (Give Me Peace on Earth), Written and Performed by George Harrison

Tomorrow Written by Ben Gillies (as Benjamin Gillies) and Daniel Johns, Performed by Silverchair

If Not for You, Written by Bob Dylan, Performed by George Harrison

Brand New Day, Written by Stephen Garrigan, Vinny May (as Vincent May) and Mark Prendergast, Performed by Kodaline

Just Like Christmas, Written by Zak Sally (as Zachary Micheletti) and Alan Sparhawk (as Allan Sparhawk), Performed by Low

No More Mr. Nice Guy, Written by Alice Cooper and Michael Bruce, Performed by Alice Cooper

Helplessly Hoping, Written by Stephen Stills, Performed by Crosby Stills & Nash (as Crosby, Stills & Nash)

You Have Been Loved, Written by Sia (as Sia Furler), Cliff Jones and Peter John Vettese (as Peter Vettese), Performed by Sia

Have You Ever Seen the Rain, Written by John Fogerty (as John Cameron Fogerty), Performed by Creedence Clearwater Revival

Qui sotto, invece, le musiche create appositamente per il film, in streaming e composte da Dustin O’Halloran e Volker Bertelmann: