Atomic City, U2: il nuovo singolo della band per lanciare i concerti a Las Vegas

Gli U2 hanno presentato in anteprima una nuova canzone ispirata a Las Vegas e intitolata “Atomic City” durante un live a sorpresa -diventato anche set delle riprese del video ufficiale- sabato 17 settembre a Fremont Street a Sin City.

Salendo sul palco due settimane prima che la band aprisse la loro residenza U2 UV: Achtung Baby a Las Vegas, Bono e compagnia hanno eseguito il brano un paio di volte durante il live, per permettere anche le riprese di un video musicale per la presunta uscita del video a fine mese.

“Atomic City” prende il titolo dal soprannome di Las Vegas durante i giorni dei test nucleari negli anni ’50, quando il turismo aumentò sia grazie al gioco d’azzardo che alla possibilità di vedere i test nella periferia deserta della città. Non è la prima volta per la band a Fremont Street. Gli U2 avevano filmato il loro video di “I Still Haven’t Found What I’m Looking” lungo la stessa strada nell’aprile 1987, quando il portarono a Las Vegas il loro “Joshua Tree Tour”.

Cliccando qui potete vedere il video live della performance del pezzo, a seguire testo e traduzione della canzone.

U2, Atomic City, Testo della canzone

Come all you stars falling out of the sky

Come all you angels forgetting to fly

Come all who feel we’re not on our own

All UFOs come on your way home

Alone, that’s no way to be carrying on

Come on, we’re betting on a future that’s long

Gone, in look of a song

You just have to be right one more time

Then you’re wrong

Atomic City

(Atomic)

Atomic City

(Atomic)

I’m free

Where you are is where I’ll be

I’m free

So unexpectedly

Come all who serve above and below

Come all believers and all who don’t know

Come quick, come soon, comme ci, comme ça

Then you dive into your eyes and blah blah blah

Guitars, she pulls the strings et cetera

Sinatra swings, a choir sings

Love is god and god is love

And if your dreams don’t scare you they’re not big enough

Atomic City

Atomic

Atomic City

Atomic Sun for everyone

Roll the dice

That’s roulette

The beat has not stopped

Speeding yet

I’m free

Where you are is where I’ll be

I’m free

So unexpectedly

I’m free

I see what’s in front of me

And your freedom is contagious

What you’ve got I wanna be

I’m free

It took me my whole life

I got the keys to the cages

I’m ready for bright lights

I’m free

I came here for the fight

I’m front row in Las Vegas

And there’s a big one on tonight

U2, Atomic City, Traduzione della canzone

Venite tutte, stelle cadenti dal cielo

Venite tutti, voi angeli che vi dimenticate di volare

Venite tutti coloro che sentono che non siamo soli

Tutti gli UFO arrivano mentre torni a casa

Da soli, non è il modo di andare avanti

Forza, scommettiamo su un futuro lungo

Andato, nell’aspetto di una canzone

Devi solo avere ragione ancora una volta

Allora ti sbagli

Città atomica

(Atomica)

Città atomica

(Atomica)

Sono libero

Dove sei è dove sarò

Sono libero

Così inaspettatamente

Venite tutti coloro che servono in alto e in basso

Venite tutti i credenti e tutti quelli che non sanno

Vieni presto, vieni presto, così, così

Poi ti immergi nei tuoi occhi e bla bla bla

Chitarre, lei tira le corde eccetera

Sinatra oscilla, un coro canta

L’amore è Dio e Dio è amore

E se i tuoi sogni non ti spaventano, non sono abbastanza grandi

Città atomica

Atomica

Città atomica

Sole atomico per tutti

Tira i dadi

Questa è la roulette

Il ritmo non si è fermato

Ancora eccesso di velocità

Sono libero

Dove sei è dove sarò

Sono libero

Così inaspettatamente

Sono libero

Vedo cosa c’è davanti a me

E la tua libertà è contagiosa

Quello che hai, voglio essere

Sono libero

Mi ci è voluta tutta la vita

Ho le chiavi delle gabbie

Sono pronto per le luci brillanti

Sono libero

Sono venuto qui per la battaglia

Sono in prima fila a Las Vegas

E ce n’è uno grosso stasera