Arisa ritorna dal suo ex: beccati insieme. I motivi dell’addio e il riavvicinamento

Dopo mesi di distanza e dichiarazioni taglienti, la cantante e l’ex fidanzato musicista sarebbero tornati insieme: un viaggio avrebbe fatto riaccendere la scintilla e forse l’amore non era poi svanito del tutto

La cantante pugliese è finita al centro del gossip per questioni di cuore. Con Walter Ricci, ex di Serena Brancale, per 9 mesi ha formato una delle coppie più seguite della musica italiana: entrambi artisti affermati e dall’animo sensibile, hanno fatto parlare di sé non solo per la loro musica, ma anche per la loro intensa e altalenante storia d’amore. “L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così. In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade. L’amore per durare deve essere una comunione di anime, non una fusione che è diverso. Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo“. Raccontava la cantante a Chi.

Si sono conosciuti “In aeroporto, a Palermo. E’ stato un caso”, ha ricordato il musicista in un’ altra intervista, “è scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione“. Cene a lume di candela, viaggi all’estero e sguardi complici: sembravano inseparabili, poi l’ improvviso addio.

“Sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente. Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”. Confidava il jazzista mesi dopo al Corriere della sera.” Si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa, non di Rosalba”. Diceva lei. Ma ecco che alcuni avvistamenti recenti hanno riacceso le speranze dei più romantici.

Arisa e Walter Ricci ci riprovano

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, e il musicista napoletano Ricci, sembrano essersi concessi una pausa dalla quotidianità per ritrovarsi, lontani da occhi indiscreti, ma non troppo. Del resto, la loro storia è sempre stata vissuta senza troppe maschere: fatta di passione, differenze caratteriali e un’alchimia che, a detta di chi li conosce bene, non si è mai davvero spenta.

Ma cosa ha portato alla rottura? E perché adesso sembrano più vicini che mai? Secondo quanto riportato su Oggi, il riavvicinamento sarebbe avvenuto in occasione di una vacanza a Sharm El Sheik. Un viaggio organizzato, pare, non solo per rilassarsi, ma anche per capire se tra loro ci fosse ancora qualcosa da salvare.

“Arisa ci riprova con l’ex fidanzato: La passione è riscoppiata più forte che mai” scrive Alberto Dandolo. E a quanto pare è proprio così. La passione sarebbe riesplosa, anche se – assicurano fonti vicine alla coppia – stavolta stanno procedendo con più cautela. Nessuna conferma ufficiale, ma i comportamenti lasciano poco spazio ai dubbi.

Entrambi si troverebbero in una fase più matura, personale e professionale, e forse più pronti a gestire le inevitabili complessità di un amore vissuto sotto i riflettori. Non si parla ancora di un ritorno ufficiale, ma il legame tra loro sembra essere tornato solido, anche se ancora in fase di rodaggio. Intanto, i fan osservano con curiosità e speranza, perché le storie d’amore vere, anche quando fanno giri immensi, sanno sempre come ritrovarsi.