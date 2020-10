E’ bastato un semplice countdown sul suo sito ufficiale per svegliare le date di uscita del nuovo singolo e del prossimo album di inediti di Ariana Grande. Positions dovrebbe essere il titolo del brano e anche del disco, previsti rispettivamente il 23 e 30 ottobre 2020.

Pochi giorni, quindi (venerdì, per l’esattezza) per poter ascoltare il pezzo e una settimana dopo anche l’album completo sarà disponibile.

L’ultimo lavoro discografico della cantante risale al 2019 e si intitolava Thank You, Next. E’ stato pubblicato l’8 febbraio.

Ad anticipare il progetto fu proprio la titletrack Thank U, Next (rilasciata il 3 novembre 2018) e 7 Rings. Dal disco fu pubblicato anche il singolo “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored”.

Sia in Inghilterra che in Usa, Thank U, Next è riuscita a raggiungere la vetta della classifica, mentre in Italia l’album ha conquistato il secondo gradino della chart Fimi. Billboard e Rolling Stone lo hanno eletto come miglior disco dell’anno.

Positions sarà il quinto lavoro in studio dell’artista. Ancora non si sanno notizie ufficiali sulla produzione o se il sound sarà simile al pop e r&b che hanno accompagnato la cantante nel corso della sua fortunata carriera discografica.

Nei giorni scorsi, Ariana Grande aveva annunciato, con un tweet, di essere entusiasta all’idea di poter rivelare che ottobre sarebbe stato il mese d’uscita del suo nuovo disco. E cosi sarà, la parola è stata mantenuta.

Recentemente, Ariana ha collaborato anche con Lady Gaga nel singolo “Rain on me”. Il pezzo ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard dei brani più venduti e ascoltati in streaming. E’ stato il secondo brano estratto da “Chromatica” dopo il comeback con “Stupid Love” nel febbraio 2020.