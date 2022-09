Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Amadeus ritorna all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre con Arena 60 70 80 e 90. A questo incredibile viaggio nel tempo aggiunge così, non solo una terza serata, ma anche un nuovo decennio, gli anni ‘90, per far rivivere 40 anni di hit iconiche della musica italiana e internazionale. Sarà l’occasione per riascoltare grandi successi del passato, sia del panorama italiano che di quello internazionale. A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla prima serata di lunedì 12 settembre 2022, all’Arena di Verona, dai biglietti disponibili al cast dei cantanti ospiti. Vi ricordiamo che la serata sarà poi trasmessa il 17 settembre, in prima serata, su Rai 1.

Gli show ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80 e…’90, nati da un’idea di Amadeus, andranno poi in onda su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre.

Arena 60 70 80 e 90, lunedì 12 settembre 2022, biglietti

L’Arena di Verona è sold out nella prima data di lunedì 12 settembre 2022. I biglietti partivano da 5 euro (Gradinata numerata con visione laterale limitata) fino ai 50 euro della Platea numerata.

Arena 60 70 80 e 90, lunedì 12 settembre 2022, Cantanti ospiti

Ecco il cast ufficiale degli artisti che si esibiranno lunedì 12 settembre all’Arena di Verona. Per ognuno di loro è stato indicato anche un brano interpretato, ma non sarà l’unico, nel corso dello show. Da Gloria Gaynor ai Ricchi e Poveri:

Gloria Gaynor Con “I Will Survive”

Paul Young Con “Love Of The Common People”

Orchestral Manoeuvres In The Dark Con “Enola Gay”

Ricchi E Poveri Con “Sarà Perché Ti Amo”

La Bouche Con “Be My Lover”

Richard Sanderson Con “Reality” (“Il Tempo Delle Mele”)

Ornella Vanoni Con “L’Appuntamento”

Leroy Gomez ­ – Santa Esmeralda Con “Don’T Let Me Be Misunderstood”

Maggie Reilly Con “Moonlight Shadow”

Eiffel 65 Con “Blue (Da Ba Dee)”

Umberto Balsamo Con “Balla”

The Soundlovers Con “Surrender”

Neri Per Caso Con “Le Ragazze”

Leee John ­ – Imagination Con “Just An Illusion”

Gianluca Grignani Con “Destinazione Paradiso”