Torna in onda su Rai 1 questa sera, mercoledì 27 settembre, a partire dalle 21:30, Arena Sukuzi 2023 dai 60 ai 2000. Alla conduzione come sempre Amadeus, a cui spetterà il compito di padrone di casa. Insieme a dj Massimo, dalla super consolle dell’Arena di Verona, il conduttore farà ballare tutto il pubblico da casa. L’obiettivo di Arena Sukuzi dai 60 ai 2000 resta, infatti, quello di fare un viaggio nel tempo attraverso le canzoni simbolo di più generazioni. Questo secondo appuntamento, come quello della prossima settimana, andrà in onda di mercoledì, dopo il debutto nella consolidata collocazione del sabato sera.

Arena Suzuki 2023, seconda serata: scaletta e artisti

Ecco tutti i cantanti e le esibizioni in programma per la seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000:

Kool & The Gang – Celebration e Fresh

– Celebration e Fresh Gaka – Freed From Desire

– Freed From Desire Lorella Cuccarini – La notte vola

– La notte vola The Rubettes – Sugar Baby Love

– Sugar Baby Love Orietta Berti – Quando l’amore diventa poesia e Fin che la barca va

– Quando l’amore diventa poesia e Fin che la barca va Blue – One love e A chi mi dice

– One love e A chi mi dice Jimmy “Bo” Horne – Gimme Some e Dance Across The Floor

– Gimme Some e Dance Across The Floor Ice Mc – It’s A Rainy Day e Think About The Way

– It’s A Rainy Day e Think About The Way Amedeo Minghi – 1950 e Vattene amore (con Mietta)

– 1950 e Vattene amore (con Mietta) Plastic Bertrand – Ça Plane Pour Moi

Ça Plane Pour Moi Jalisse – Fiumi di parole

Fiumi di parole Alexia – medley (Hu la la la, Happy, Summer is crazy) e Dimmi come

– medley (Hu la la la, Happy, Summer is crazy) e Dimmi come Laid Back – Sunshine Reggae

– Sunshine Reggae Whigfield – Saturday Night

Saturday Night Mietta – Angeli noi

Angeli noi Haiducii – Dragostea Din Tei

Arena Suzuki 2023, seconda serata: dove seguirla in tv e in streaming

La seconda puntata di Arena Sukuzi dai 60 ai 2000 andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 21:30. Sarà possibile seguire il programma anche in diretta streaming su RaiPlay. Soundsblog seguirà con il liveblogging tutta la serata a partire dalle 21:30. Il terzo e ultimo appuntamento di Arena Suzuki 2023 andrà in onda, invece, mercoledì 4 ottobre.