Arena Suzuki torna all’Arena di Verona anche nel 2023, con tre nuove serate condotte da Amadeus, che ha lanciato proprio le nuove date dal palco dell’Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo. La nuova edizione, come confermato da Amadeus, abbraccerà la musica dagli anni ’60 fino ai primi anni 2000, nello spirito che ha modellato la serata delle cover nel 73° Festival della Canzone Italiana.

Arena Suzuki 2023: biglietti

Sono acquistabili i biglietti per le tre serate che si terranno a settembre dall’Arena di Verona con Amadeus e la musica del passato. I biglietti sono disponibili a partire dal prezzo di 21,50 euro a serata, con la possibilità di acquistare un pacchetto comprendente tutte tre le serate a partire dal prezzo di 102 euro e un altro pacchetto comprendente solo due serate a partire dal prezzo di 68 euro.

Le date del nuovo appuntamento di Arena Suzuki sono lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2023. La messa in onda del programma su Rai1 ovviamente sarà solo successiva e in differita, dato che le tre serate verranno trasmesse nella collocazione del sabato sera, presumibilmente dunque da sabato 23 settembre.

Arena Suzuki 2023: anticipazioni

Come detto questa nuova serie di appuntamenti dall’Arena allargherà ulteriormente l’arco temporale dal quale verranno ripescati canzoni e protagonisti musicali delle tre serate. Se infatti l’anno scorso il primo ampliamento aveva riguardato gli anni ’90, dato che nella prima edizione Arena Suzuki aveva coinvolto solamente gli anni ’60, ’70 e ’80, quest’anno si passerà ai primi anni 2000.

L’Arena di Verona tornerà così ad illuminarsi con le star che saliranno sul palco, portando i loro più storici successi musicali in delle serate che mescolano il sapore di nostalgia con quello di un sano e sentito divertimento. Come già ricordato, a guidare tutte le serate sarà ancora una volta Amadeus, che sarà reduce dal suo quarto Festival di Sanremo e pronto ad affrontare la quinta e per ora ultima esperienza sanremese.