Antonello Venditti e la separazione da Simona Izzo: perché finì

Antonello Venditti e Simona Izzo sono stati i protagonisti di una grande storia d’amore, che è durata qualche tempo e che ha appassionato migliaia di persone. Sin dal loro primo incontro è infatti scattato qualcosa, tanto che entrambi hanno scelto di iniziare un percorso di vita insieme. Si sono incontrati quando erano giovanissimi, negli anni Sessanta, e quando lui era un cantautore promettente e lei stava muovendo i primi passi nell’ambito del doppiaggio. Si sono fidanzati quasi subito e sono stati insieme per circa dieci anni, pronunciando il fatidico sì nel 1975. Il divorzio è però arrivato tre anni dopo: la loro è infatti stata una relazione molto turbolenta e ha portato nelle vite di entrambi momenti di emozioni ma anche di forti tensioni.

Perché Antonello Venditti e Izzo si sono lasciati

Una delle coppie più discusse degli anni ’70, Antonello e Simona si sono all’improvviso lasciati restando per diverso tempo al centro dell’attenzione pubblica e catturando l’interesse dei più importanti giornali di gossip. Non si sa con certezza quale sia stata la vera ragione della loro rottura, ma nel corso degli anni sono circolate diverse indiscrezioni a riguardo. A parlare della loro separazione è stata anche la stessa Simona Izzo che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Con Venditti non ci parliamo da anni, da quando lui mi ha bloccato sui social. Se lo perdono? No, non posso perdonare un uomo che a 70 anni blocca la sua ex su Whatsapp“.

L’attrice ha inoltre svelato di averlo amato molto, anche perché resta sempre il padre del suo unico figlio. “Oggi non abbiamo rapporti” – ha continuato – “Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant’anni di mio figlio. Io penso che il compleanno di un figlio vada condiviso, Antonello invece voleva fare la festa da solo“. E infine: “Forse ha del rancore. O più probabilmente un senso di colpa. Diciamo che è assolutamente colpa sua se la nostra storia è finita“.

Chi è il figlio Francesco Venditti

L’ex coppia ha messo al mondo il figlio Francesco, nato nel 1976 a Roma. Anche lui è un artista che è diventato famoso soprattutto per la sua carriera di attore e doppiatore. Il suo primo debutto cinematografico è avvenuto nel 1996, dopo il quale ci sono state molte altre partecipazioni in film e serie tv. Francesco è infatti apparso in film come Compagni di branco e in tantissime fiction tra cui Caro Maestro, Una donna per amico e il remake de La freccia nera.