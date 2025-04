Antonello Venditti, dove vive il cantante: la casa nel cuore di Roma

Se non a Roma, dove poteva vivere Antonello Venditti? Celebre cantautore, amato in tutta Italia, Venditti ha da sempre come musa ispiratrice la Città Eterna, ed è proprio qui che risiede, in una splendida dimora nel centro storico. Venditti, più che un semplice cantautore, è un vero e proprio simbolo di romanità (basti pensare a “Grazie Roma”, uno dei tanti esempi). Poeta urbano, ha saputo raccontare come pochi altri la bellezza e il fascino della città più famosa del mondo.

La sua musica, che tocca temi profondi come l’amicizia, l’amore, la speranza e la politica, ha lasciato un segno indelebile nella vita di intere generazioni. Fuori dal palcoscenico, l’artista vive dove batte il cuore di Roma: in uno dei suoi quartieri più iconici e affascinanti, Trastevere.

Antonello Venditti vive in un luogo che sembra creato su misura per lui, che riflette perfettamente la sua anima, quella che il pubblico conosce e ama attraverso le sue canzoni. La sua casa si trova nel cuore di Trastevere, dove si respira la storia di Roma mescolata all’arte e ai suoni dei musicisti di strada. È un quartiere che incarna quel mondo poetico che Venditti canta da sempre. E proprio qui, non a caso, sono nate molte delle sue canzoni più celebri, come “Roma Capoccia”, un autentico inno d’amore alla Capitale, o “Notte prima degli esami”, una canzone che, nonostante il passare degli anni, continua a toccare il cuore di chi l’ascolta.

Una casa nel luogo più iconico della città

Antonello Venditti vive a Trastevere, un tempo quartiere popolare e popolareggiante, che ha conservato un’anima verace, diventando negli ultimi anni uno dei luoghi più ricercati della Capitale. La zona è oggi un perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità, con le sue trattorie storiche, i locali alla moda e le botteghe artigiane che convivono con le case nobiliari ristrutturate e i piccoli appartamenti dal fascino antico.

Il cantautore romano è altresì molto riservato e non ci sono descrizioni precise sugli interni della sua casa, anche se come si legge su un articolo de Il Messaggero di qualche anno fa, sarebbe stata messa in vendita, nonostante il suo nome non compari esplicitamente nell’annuncio pubblicato da un’agenzia immobiliare specializzata in residenze di lusso.

Non è noto se poi l’artista abbia venduto l’immobile, magari per trasferirsi in un altro nelle vicinanze, ma possiamo sapere per lo meno com’è fatto. Si tratta di un palazzetto che si estende su circa 500 metri quadrati distribuiti su cinque livelli. È composto da 11 locali, tra cui tre camere da letto e cinque bagni. La proprietà vanta numerosi elementi di pregio: un giardino interno di circa 230 metri quadrati con piscina, vari terrazzi (di cui uno panoramico da 35 mq), balconi e una zona giorno ampia e luminosa. Non è stato reso noto il prezzo di vendita.

Nello specifico al piano terra ci sarebbe l’ingresso, il bagno per gli ospiti, l’ ampia cucina, l’ office, una camera da letto con bagno (probabilmente destinata al personale), e accesso al giardino con piscina. Nel piano del seminterrato invece si trova un ampio ambiente con bagno, illuminato da quattro finestre. La zona giorno con la sala da pranzo, il salotto con balcone e una saletta si trovano al primo piano, mentre al secondo piano spicca la camera da letto principale con salottino, zona guardaroba e bagno con idromassaggio. Infine al terzo piano c’è la terza camera da letto con bagno privato e accesso a un terrazzo di 40 mq, collegato tramite scala a chiocciola al terrazzo di copertura da 35 mq con vista sulla città.

Grazie ai social, è possibile vedere gli arredamenti della casa di Venditti, almeno una minuscola parte. Il cantante di tanto in tanto ama pubblicare delle clip con le quali chiacchiera con i suoi fan e attraverso di esse si nota uno stile accogliente, soprattutto dalle tonalità calde e con qualche tocco eccentrico.

Trastevere

Il mercato immobiliare di Trastevere riflette questo mix unico: acquistare casa qui significa investire in bellezza, storia e cultura. I prezzi, di conseguenza, sono elevati. Secondo le ultime rilevazioni, il costo medio al metro quadro per una casa in questa zona è di circa 7.825 euro.

E se comprare può essere impegnativo, affittare non è da meno: si parte da 750 euro al mese, ma per un immobile prestigioso si può arrivare fino a 50.000 euro! Un prezzo che racconta quanto Trastevere sia diventato uno status symbol, un luogo dove vivere significa respirare l’essenza stessa di Roma.

Venditti, però, non ha scelto questa zona per moda o investimento. La sua decisione è profondamente simbolica. Trastevere è l’anima della sua musica, il palcoscenico naturale delle sue storie.