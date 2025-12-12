Antonella Ruggiero, perchè lasciò i Matia Bazar: i motivi dell’addio e cosa fa oggi la cantante

Antonella Ruggiero rappresenta una figura di riferimento per chi cerca autenticità e coraggio nel mondo della musica.

Antonella Ruggiero rimane una delle voci più iconiche e apprezzate della musica italiana, nota soprattutto per il suo ruolo fondamentale nei Matia Bazar, gruppo che ha segnato la scena musicale dagli anni ’70 con brani indimenticabili come Vacanze romane e Ti sento.

A distanza di decenni, si continua a riflettere sulle ragioni che la portarono a lasciare la band, decisione che ha sorpreso molti fan ma che ha segnato una svolta significativa nella sua carriera artistica.

L’addio di Antonella Ruggiero ai Matia Bazar: motivi e retroscena

L’uscita di scena di Antonella Ruggiero dai Matia Bazar avvenne alla fine degli anni ’80, in un momento di grande successo per la band. Dopo 14 anni intensi trascorsi insieme, la cantante scelse di abbandonare il gruppo per intraprendere un percorso solista, mosso dal desiderio di una maggiore libertà artistica.

La sua voce, che aveva contribuito a definire lo stile distintivo della band, venne sostituita da Laura Valente, che raccolse l’eredità con professionalità ma senza mai sostituire completamente l’affetto dei fan per la prima interprete.

Ruggiero ha rivelato che il suo distacco non fu dettato da motivi personali o conflitti interni, bensì da una necessità profonda di sperimentare e creare senza i vincoli imposti dalla casa discografica e dalle aspettative di mercato.

“Quando sei legato a una casa discografica contano molto i numeri, quindi sei un po’ costretto da certe regole – ha spiegato in diverse interviste – mentre se sei scollegata riesci a sperimentare e creare liberamente.” Nel 1996 ha fondato una propria etichetta discografica, che le ha permesso di seguire una strada indipendente e più autentica.

La carriera solista e la vita artistica di Antonella Ruggiero oggi

Dopo l’addio ai Matia Bazar, Antonella Ruggiero ha continuato a coltivare la sua passione per la musica, arricchendo il panorama italiano con progetti solisti di grande valore artistico. Attualmente vive a Berlino, città dove ha trovato un ambiente stimolante per approfondire un percorso più introspettivo e sperimentale, dedicandosi anche ad altre forme d’arte e alla famiglia.

Nonostante la distanza, il legame con gli ex compagni di band è rimasto saldo, basato su stima e affetto reciproci. La sua voce continua a essere un punto di riferimento per molte generazioni e la sua evoluzione artistica testimonia la volontà di non fermarsi mai, di rinnovarsi sempre nel rispetto della propria identità musicale.