La sesta puntata del serale di Amici 2024 in onda stasera, 27 aprile, su Canale 5. Diretta live, minuto per minuto, dalle 21,25

Sesta puntata di Amici 2024 in onda stasera, 27 aprile, a partire dalle 21.25 circa, su Canale 5. Sono ancora 8 gli allievi in gara e ognuno di loro dovrà dare il massimo per convincere la giuria e puntare alla vittoria finale. Gli allievi sono i cantanti Holden, Petit, Mida, Sarah e Martina e i ballerini Marisol, Sofia e Dustin. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto. Chi sarà eliminato al termine della puntata tra i due nomi finiti al ballottaggio finale?

Amici 2024 il serale, sesta puntata 27 aprile, anticipazioni e ospiti

Gli ospiti della puntata di oggi saranno Can Yaman, in studio per presentare la seconda stagione di “Viola come il mare”, Francesco Cicchella (con collegamento a sorpresa con Geolier) e Rocco Hunt, al termine della registrazione, con il brano “Musica italiana”.

Se volete leggere le anticipazioni sulla sesta puntata di Amici 2024, potete cliccare qui. Troverete i nomi dei due allievi che finiranno al ballottaggio finale. Come sempre, il verdetto sarà poi annunciato dalla conduttrice, in casetta, ai ragazzi a rischio eliminazione.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le squadre del serale di Amici 2024

Ecco le tre squadre del talent show.

La prima è quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Mida, Sarah e Sofia.

La seconda squadra ha come docenti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. L’unica componente ancora in gara è Martina.

La terza è quella, ormai classica, guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Dove vedere Amici 2024 in streaming e in tv

Sarà possibile seguire la sesta puntata di Amici 2024 in streaming sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su Canale 5 a partire dalle 21.25

I video e la puntata saranno poi disponibili sul sito di Witty.