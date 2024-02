Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di Annalisa in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Sinceramente”.

Il brano è il debutto italiano più alto di una donna su Spotify più di 1.800.000 streaming, oggi conta più di 4 milioni.

“Sono molto emozionata di essere qua. Ho scritto una cosa che vi leggerò ma non voglio fare confusione o confondere. Ci tenevo a non lasciare niente al caso. Mi volevo agganciare alla canzone che canterò stasera, Sweet Dreams. Ho scelto questa canzone perché parlare di sogni, per il suo significato. Sono pericolosi, sono forti, sono loro a muovere tutto e a volte ti travolgono, ne siamo dipendenti ed è una dipendenza bellissima. Sono qui per un sogno, quello della musica, che continuo ad inseguire con forza, fin da bambina. Non è stato semplice per una ragazzina di provincia. Un sogno non si ferma per questo, da 13 anni lo inseguo davanti ai vostri occhi. Vi ringrazio perché ogni passo è stato importante. Sono commossa, grazie”