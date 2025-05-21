Annalisa, polemica per la sua nuova canzone “Maschio”. Cosa sta succedendo
Annalisa ha pubblicato il nuovo brano Maschio ma non sono mancate le polemiche. C’è chi la definisce “blasfema”.
Annalisa segna un altro traguardo. Il suo nuovo brano Maschio sta ottenendo un successo incredibile e ha debuttato nella top 20 Fimi. Il pubblico ha stimato subito la canzone, anche se alcuni non hanno apprezzato alcune parole, in particolar modo il ritornello. È stata tirata fuori la definizione di “Blasfema“. La canzone recita: “Ma te lo giuro su Maria. L’amore cieco è una teoria. Non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange. Se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti ‘pervertita’ o peggio, ‘fai tu’. Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre”. Non sono mancate le polemiche.
Il significato del ritornello di Maschio
Altri stanno invece parlando di “anima venduta al diavolo“. E ancora: “Un tempo era una ragazza timida, pudica e con mai indosso un pantalone strappato“. Un altro utente ha invece scritto che Annalisa si sarebbe venduta allo showbusiness e che, in cambio di soldi e successo, ha dato la sua anima al diavolo. Fortunatamente non ci sono solo commenti negativi, ma c’è anche chi è sempre pronto a difendere la cantante. “Ringraziamo il diavolo, allora“, ha infatti scritto un fan di Annalisa. Nonostante le critiche e le polemiche, il brano Maschio sta comunque ottenendo un grande successo. La cantante ha anche presentato il brano in occasione della sua ospitata nel talent show Amici di Maria De Filippi.