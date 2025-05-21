Annalisa, polemica per la sua nuova canzone “Maschio”. Cosa sta succedendo

Annalisa segna un altro traguardo. Il suo nuovo brano Maschio sta ottenendo un successo incredibile e ha debuttato nella top 20 Fimi. Il pubblico ha stimato subito la canzone, anche se alcuni non hanno apprezzato alcune parole, in particolar modo il ritornello. È stata tirata fuori la definizione di “Blasfema“. La canzone recita: “Ma te lo giuro su Maria. L’amore cieco è una teoria. Non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange. Se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti ‘pervertita’ o peggio, ‘fai tu’. Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre”. Non sono mancate le polemiche.

Il significato del ritornello di Maschio



A dire la sua è stato il politico ed ex senatore Simone Pillon, che si è schierato contro il brano di Annalisa e che ha pubblicato un tweet nel quale ha fatto presente le citazioni su Maria e Gesù nel pezzo. “La canzone inneggia al cambio di genere” – scrive lui – “propone di invertire Adamo ed Eva e invoca Gesù e Maria come testimonial del transessualismo. Anche Annalisa prova a rilanciare le vendite con un patetico dileggio del Signore Gesù e della Beata Vergine Maria. Perché attaccano sempre la fede cristiana e non sfottono mai l’Islam? La paura fa 90 anche tra i provocatori blasfemi?”.

In realtà lui non è stato l’unico ad aver lanciato la polemica contro la canzone Maschio dell’ex allieva di Amici, che sta intanto agendo con totale indifferenza dinnanzi alla vicenda. Sul web si sta parlando della canzone che “indulge in un gratuito e inutile dileggio della religione, spernacchiando Cristo e la Madonna, in un quadretto di erotismo da recitina. Imbellettato dal solito indigesto predicozzo femminista”.

Altri stanno invece parlando di “anima venduta al diavolo“. E ancora: “Un tempo era una ragazza timida, pudica e con mai indosso un pantalone strappato“. Un altro utente ha invece scritto che Annalisa si sarebbe venduta allo showbusiness e che, in cambio di soldi e successo, ha dato la sua anima al diavolo. Fortunatamente non ci sono solo commenti negativi, ma c’è anche chi è sempre pronto a difendere la cantante. “Ringraziamo il diavolo, allora“, ha infatti scritto un fan di Annalisa. Nonostante le critiche e le polemiche, il brano Maschio sta comunque ottenendo un grande successo. La cantante ha anche presentato il brano in occasione della sua ospitata nel talent show Amici di Maria De Filippi.