Perché Annalisa non è scesa dalle scale? Questo interrogativo, emerso anche sui social nelle scorse ore, ha fatto sorgere un altro quesito al pubblico: la cantante è incinta? Nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, lo stesso Amadeus aspettava di vedere Annalisa scendere dalle scale e, invece, se l’è ritrovata accanto, sorpreso lui stesso dalla direzione d’arrivo della cantante in gara. Se inizialmente nessuno ci ha fatto caso o ha pensato una possibile mossa bonus per il Fantasanremo (che giustifica diverse eventuali eccentricità), col passare delle ore ha preso piede l’ipotesi di una gravidanza, non ancora annunciata, per la cantante. Ma è stata lei stessa a smentirlo, direttamente al Corriere, spiegando il motivo di quella scelta:

“No, non sono incinta. Non ho fatto le scale perché un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima..”

Annalisa si è sposata il 29 giugno 2023

Annalisa è sposa da pochi mesi. La cerimonia si svolse senza alcun clamore mediatico, come desiderato dai due protagonisti. Inizialmente si era parlato del primo luglio nei pressi di Lerici, in Liguria. Sbaragliando tutti, ‘Nali’ tra i mille impegni che la vedevano protagonista quell’estate, ha detto il fatidico “sì” e lo ha detto il 29 giugno 2023, nella città di Assisi. Solo pochi amici intimi e i familiari hanno potuto assistere al matrimonio segreto. Secondo le scarne informazioni riportate da alcuni media locali, la coppia sarebbe stata sposata da padre Giuseppe sagrino, ex direttore del coro.

Annalisa si è sposata con il 43enne Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere. La cantante, ora sulla cresta dell’onda con i successi di Mon Amour e Disco Paradise, si è goduta un 2023 d’oro anche grazie all’amore. E ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi, in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Semplicemente”.