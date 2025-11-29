Annalisa ieri e oggi, i cambiamenti della cantante

Una grande artista, nonché una donna sicura di sé. Una performer eccellente in grado di tenere il palco e di calamitare tutta quanta l’attenzione su di lei in un battito di ciglia. Impegnatissima tra nuove canzoni e live, è anche richiestissima per interviste, partecipazioni a varie kermesse e ospitate in svariati salotti televisivi.

Non si fa alcun problema a dire quel che pensa e osa tantissimo per quanto concerne i suoi look, soprattutto durante i suoi concerti, definibili come autentici bagni di folla. Annalisa Scarrone, oggi ama giocare in maniera raffinata e intelligente con la sua femminilità, essendo diventata conscia della sua straripante bellezza ed eccellente fisicità.

Gambe lunghe e affusolate in primo piano e outfit sensuali che giocano abilmente sul classico vedo e non vedo. Tacchi alti, compresi quelli a spillo, trasparenze e pizzi, nonché make up studiati ad arte nei quali i suoi intensi occhi e le sua labbra sono messi in primo piano. Le sue chiome poi sono lunghe, rosse e perlopiù lisce e setose.

Annalisa, com’è oggi e com’era ieri, il suo cambiamento

La frangetta, che è tornata, tra l’altro, fortemente in auge, le sfiora sovente il suo bel viso. E questa pare essere l’unico aspetto che lei abbia voluto mantenere da quando si è fatta conoscere, ormai, moltissimi anni fa nella scuola di Amici. Non vinse ma da allora la sua carriera ha subito una vera impennata, con tanto di vittorie quasi sfiorate al Festival di Sanremo.

Ai tempi, però, Nali, come si fa chiamare in segno di lampante affetto dai suoi numerosi estimatori, era una ragazza molto timida ed emotiva, che faceva molta fatica a rispondere alle critiche nonché ai professori. I suoi capelli erano corti, sebbene ai provini fossero nei lunghi. Pian piano ha deciso di farli ricrescere, facendosi anche corteggiare, sebbene per un brevissimo periodo da un ramato con sfumature bionde e con pettinature tendenti al mosso, molto romantiche. In alcuni video è anche apparsa con parrucche molto sensuali, con tanto di caschetto nero corvino.

Progressivamente anche i suoi outfit sono diventati sempre più femminili e la sua Musica ha potuto contare, nel contempo, su canzoni dai testi graffianti e potenti, oltre che su musicalità travolgenti e ballabili. L’artista ha poi dimostrato di amare molto le coreografie ben strutturate e di voler sorprendere maggiormente il suo pubblico con performance degne di nota.