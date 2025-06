Annalisa ieri e oggi: com’era cambiata la cantante da Amici

Annalisa, come è cambiata la cantante nel corso del tempo.Era il lontano 2010 quando una timidissima ragazza originaria di Savona, con una Laurea in Fisica a pieni voti, ha fatto capolino nella decima edizione di Amici. Arrivò fino alla finalissima ma non vinse. Si dovette accontentare del secondo posto. A trionfare fu il cantautore Virginio.

Era il lontano 2010 quando una timidissima ragazza originaria di Savona, con una Laurea in Fisica a pieni voti, ha fatto capolino nella decima edizione di Amici. Arrivò fino alla finalissima ma non vinse. Si dovette accontentare del secondo posto. A trionfare fu il cantautore Virginio. Da allora però l’ascesa di Nali, nomignolo che ancora molti suoi fan utilizzano per rivolgersi a lei, è stata inarrestabile. Tantissimi singoli, diventanti ben presto degli autentici tormentoni, album di successo, numerosi live e partecipazioni al Festival di Sanremo sia come concorrente che special guest.

Se da un lato è cambiato il suo sound, diventato sempre più ballabile, internazionale e orecchiabile, dall’altro a cambiare a livello di look è stata lei. Il primo cambiamento evidente sono stati i capelli che ora porta acconciati, nelle occasioni più chic, in chignon, Adora anche lasciarli sciolti, completamente lisci, oppure in morbide onde.

Il colore è sempre il rosso ma più scuro. Il make up è super femminile e studiato nei minimi dettagli, anche a seconda dell’outfit scelto e della fascia oraria in cui deve apparire in pubblico o della stagione dell’ anno. Immancabile però è il rossetto o un buon burro cacao. Gli occhi sono solitamente in primissimo piano con lo scopo di ottenere uno sguardo particolarmente penetrante.

Nessuna paura di mostrare le gambe e il suo meraviglioso fisico. La Scarrone è oggi una giovane donna molto sicura di sé che adora giocare con gli indumenti e le scarpe, comprese quelle dotate di tacco vertiginoso. Le scollature non la imbarazzano così come i classici giochi vedo e non vedo dettati da pizzi e trasparenze creati/e ad hoc.

Annalisa ieri e oggi, com’era ad Amici, irriconoscibile

Tuttavia quando l’abbiamo conosciuta grazie al padre di tutti i talent lei era molto diversa. Inizialmente portava i capelli lunghi e lisci con tanto di frangetta. Poi, sul finale del programma, li ha tagliati corti, a caschetto. Il suo look nella scuola era sportivo ma, una volta uscita, oltre a dimostrare di amare sempre e comunque uno stile casual ha deciso di mostrarsi in pubblico in versione più romantica con camicette e gonne a ruota in perfetto stile bon ton.

I completi pantalone si sono fatti più audaci grazie alla presenza di giacche e aderenti e micro top. Sì alla pailettes e al Glamour, nonché a minigonne e abiti super femminili e fascianti, sia corti che in versione longuette. Durante le sue varie partecipazioni al Festival la Scarrone ha incantato sia la platea dell’Ariston che il grande pubblico a casa con la sua eleganza e la sua ragguardevole femminilità, oltre che con la sua immensa padronanza del palcoscenico.

Oggi è un’artista amatissima anche per le sue eccellenti performance dal vivo. Balla e studia coreografie che vengono imitate dai suoi fan che letteralmente consumano i suoi videoclip ove lei mette in luce una sensualità a dir poco esplosiva.