Sold out il concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano sabato 4 novembre 2023: ecco le anticipazioni sulla scaletta

Mancano poche ore prima dell’attesa data di Annalisa al Forum di Assago, in programma sabato 4 novembre 2023. Dopo il boom di “Bellissima”, “Mon amour”, “Disco Paradise” (incisa insieme a Fedez e Articolo 31) e la recente “Ragazza sola”, è il momento di celebrare questo momento d’oro con una tappa imperdibile per i fan. Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le hit di Annalisa assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.

Data sold out, come sottolineato dalla stessa Annalisa ad agosto:

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina.E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice”. Racconta Annalisa sui social – “Mi sento il cuore scoppiare. IL FORUM È UFFICIALMENTE SOLD OUT E vi prometto che lo tireremo giù”

Annalisa, Forum Assago, Milano, scaletta del concerto (anticipazioni)

Non è ancora stata resa nota la scaletta del concerto di Annalisa al Forum di Assago. Immancabili i brani presenti nel suo ultimo disco di inediti, “E poi siamo finiti nel vortice” (che ha debuttato alla 1) e anche i grandi classici della sua lunga carriera. Ecco alcuni brani in programma. Il live inizierà alle 21.

Bellissima

Alice e il blu

Se avessi un cuore

Bye Bye

Amsterdam

Tsunami

Bonsai

Houseparty

Movimento lento

Diamante lei e luce lui

Una finestra tra le stelle

Senza riserva

Avocado toast

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Un domani

Il mondo prima di te

N.U.D.A (nascere umani diventare animali)

Principessa

Direzione la vita

D’oro

Eva+Eva

Dieci

Tropicana

