Annalisa si esibirà in concerto stasera, 28 ottobre 2022, al Fabrique di Milano. Si tratta di una nuova data del “Nuda 10 Club” dove si potranno ascoltare i più grandi successi della cantante, inclusi i brani più recenti (tra questi “Bellissima”, primo pezzo che anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti). A seguire tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto.

Annalisa, Fabrique di Milano, 28 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Annalisa al Fabrique di Milano, venerdì 28 ottobre 2022. Il prezzo dei biglietti è di 35 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Annalisa in concerto al Fabrique di Milano, 28 ottobre 2022, Scaletta

Il concerto di Annalisa al Fabrique di Milano inizierà alle 21.

Bellissima

Alice e il blu

Se avessi un cuore

Bye Bye

Amsterdam

Tsunami

Bonsai

Movimento lento

Diamante lei e luce lui / Senza riserva / Una finestra tra le stelle

Avocado toast

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Un domani

Il mondo prima di te

N.U.D.A (nascere umani diventare animali)

Principessa

Direzione la vita

D’oro

Eva+Eva

Dieci

Tropicana

Fabrique di Milano, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est