Anna Tatangelo, chi è la sorella Silvia? Identica a lei

Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella Silvia? Le due sono due gocce d’acqua.Una grande interprete e un personaggio dello Spettacolo a tuttotondo. Una cantante dotata di un fascino magnetico e di una voce molto potente. Anna Tatangelo, che oggi ha alle spalle una lunga carriera nonostante la sua giovane età, è però sovente anche

Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella Silvia? Le due sono due gocce d’acqua.

Una grande interprete e un personaggio dello Spettacolo a tuttotondo. Una cantante dotata di un fascino magnetico e di una voce molto potente. Anna Tatangelo, che oggi ha alle spalle una lunga carriera nonostante la sua giovane età, è però sovente anche grande protagonista della Cronaca Rosa Italiana.

Durante ma anche dopo la conclusione della sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio il pettegolezzo non l’ha mai abbandonata. E lei, come ha raccontato durante le sue varie ospitate a Verissimo, ne ha sofferto tantissimo. Eppure non ha mollato la presa essendo stata profondamente innamorata di quell’uomo tanto più grande di lei che l’ha resa madre di Andrea, oggi adolescente.

I rispettivi fan erano felici per entrambi dal momento che i due sembravano sempre più affiatati e, così, quando è arrivato l’annuncio ufficiale della fine del loro legame, per tutti loro è stata una terribile doccia fredda. A stare accanto in particolar modo in quel doloroso momento è stata la sua famiglia d’origine della quale fa parte la sorella Silvia, più grande di lei di qualche anno. Non si conosce, tuttavia, la sua esatta data di nascita.

Anna Tatangelo, chi è la sorella Silvia

Anzi, è stata proprio lei a voler aprire il rubinetto sull’argomento, rilasciando un’intervista a cuore aperto al settimanale Dipiù. “”Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: Le cose non vanno più come prima“.

Silvia non opera nel vasto mondo dello Spettacolo ma appare sovente sui Social, in particolare sul profilo Facebook, della sua celebre sorella. La donna è nata e vive tuttora a Sora insieme al marito e alle due bimbe di nome Sara e Sophia. Le due, che tra l’altro sono molto simili dal punto di vista estetico, sono molto legate.

A lei la cantante ha dedicato pure un bellissimo post: “Avere una sorella è una gioia a cui non è possibile rinunciare. Una volta entrata nella tua vita, ci resterà per sempre. Sei sempre stata al mio fianco. Insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso”.

Le due non sono, tuttavia, figlie uniche, visto che hanno anche due fratelli quali Giuseppe e Maurizio.