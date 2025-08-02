Anna Tantangelo, micro bikini e pancione in vista: fisico al top

Anna Tatangelo anche con il pancione è più in forma che mai, la bella cantante di Soresa – che è in dolce attesa – ha sfoggiato un fisico statuario nonostante sia ormai nel secondo trimestre di gravidanza. In vacanza con il primogenito Andrea D’Alessio, ha condiviso alcune immagini in cui è in costume da bagno, ricevendo like e commenti dei suoi fan.

Lady Tata è stata impegnata fino a qualche giorno fa con il suo tour e adesso ha deciso di staccare la spina per un po’ e godersi il meritato riposo. Così ha scelto per la sua vacanza un resort in Sardegna da mille e una notte, una location extra lusso dove vige un unico imperativo: rilassarsi totalmente.

Anna Tatangelo mostra il pancione in costume da bagno, boom di like per lei

Anna Tatangelo è all’incirca al sesto mese di gravidanza e sta aspettando l’arrivo del secondogenito – ancora non ha reso noto il sesso del bambino, ma per molti sarebbe una femminuccia – godendosi una bella vacanza nel sud della Sardegna. Dopo uno dei suoi ultimi concerti ha raggiunto il figlio Andrea per stare con lui qualche giorno e in quest’occasione ha condiviso alcune sue immagini in costume da bagno.

Come si vede dalla foto, la Tatangelo è in forma smagliante, al posto del ventre scolpito che mostrava l’estate scorsa in vacanza, questa volta c’è un tenerissimo pancione a farle compagnia. Per il resto la cantante di Soresa è davvero in super forma e lo dimostra l’immagine con questo mini bikini che le calza a pennello. Da sempre super sportiva, con molta probabilità starà seguendo una precisa alimentazione anche in gravidanza e un allenamento specifico per il suo stato.

Non si sa con certezza quando Anna Tatangelo partorirà, la cantante quando ha annunciato la gravidanza con un post suoi social lo scorso giugno, non ha dato informazioni specifiche, ha solo mostrato il pancione e parlato di una “scelta di libertà”. Le sue parole erano apparse talmente criptiche che in tanti si sono chiesti chi fosse il padre del bambino, che è Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Infatti della coppia – a parte qualche paparazzata – ci sono pochissime foto in giro, anche adesso che la cantante è volata in Sardegna non si sa se ci sia con lei il compagno o se sia partita da sola. E’ probabile che Buttaroni preferisca non avere tutta questa visibilità, cui non è abituato. A differenza della cantante il suo lavoro non richiede di stare sotto ai riflettori e per questo potrebbe non voler comparire in troppi scatti della fidanzata. Ad ogni modo le immagini di Anna Tatangelo in costume hanno ricevuto moltissimi like e commenti, tra cui molti complimenti per la forma fisica smagliante.