Angelo Branduardi, la sua casa è immersa nel verde: ecco il luogo incantato dove vive il celebre Menestrello lombardo

Una dimora immersa nel verde, tra silenzi e pace, un luogo incantato nel cuore dell’Italia: la casa di Angelo Branduardi.

Angelo Branduardi, celebre menestrello lombardo, continua a vivere in un luogo che rispecchia profondamente la sua natura artistica e contemplativa: una casa immersa nel verde della Valcuvia, nel cuore della provincia di Varese.

Questo angolo di serenità, lontano dal caos cittadino, è diventato negli anni il rifugio ideale per il cantautore e la sua famiglia, un ambiente che alimenta la sua creatività e il suo legame con la natura.

Una vita tra famiglia, musica e natura: il rifugio nella Valcuvia

Nato a Cuggiono, in provincia di Milano, il 12 febbraio 1950, Branduardi si è formato fin da giovane nel mondo della musica classica, diplomandosi a soli 16 anni al Conservatorio di Genova in violino. A questa formazione strumentale ha affiancato lo studio della chitarra, strumento con cui ha iniziato a comporre le sue prime canzoni, ispirandosi a grandi poeti come Sergej Esenin e Dante Alighieri. L’incontro con l’arrangiatore inglese Paul Buckmaster ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera, dando vita all’album d’esordio che fonde sonorità progressive con la sua personale poetica musicale.

Nel corso degli anni, Branduardi ha ampliato il proprio raggio d’azione, realizzando colonne sonore per il cinema, tra cui quella per il film “State buoni se potete” (1983) diretto da Luigi Magni. Questo lavoro gli ha valso prestigiosi riconoscimenti come il David di Donatello per la miglior musica e il Nastro d’argento per la miglior colonna sonora, confermandolo come una figura di spicco nel panorama artistico italiano.

Angelo Branduardi è sposato dagli anni Settanta con Luisa Zappa, scrittrice e collaboratrice artistica, autrice di molte delle liriche più celebri del cantautore. La coppia ha due figlie, Sarah e Maddalena: alla prima è dedicata la bellissima “Canzone per Sarah”, un brano che ancora oggi emoziona. Maddalena, seguendo le orme dei genitori, ha scelto di intraprendere la carriera musicale.

In un’intervista rilasciata a Varesenews, Branduardi ha raccontato il motivo dietro la scelta della sua dimora attuale: “Abbiamo vissuto in diversi posti, da Genova a Roma fino a Nizza. Siamo arrivati qui perché mia moglie desiderava stare vicino ai suoi genitori anziani, che abitavano a Varese. Prima abbiamo abitato a Cadrezzate, molto vicino alla loro casa, poi una visita a Bedero, balcone naturale della Valcuvia, ci ha conquistati”.

E ancora: “Abbiamo costruito prima una casa tutta in legno, particolare e accogliente, poi ne abbiamo realizzata un’altra per il mio studio di registrazione. Qui siamo protetti dal verde, circondati da persone di cui ci fidiamo. È il mio piccolo Canada, come lo chiamo io. Le nostre figlie sono ormai grandi e vivono lontane, ma qui, io e Luisa, ci sentiamo davvero a casa.”

Questa scelta di vita testimonia la ricerca di un equilibrio tra il mondo artistico e quello familiare, con la natura che diventa fonte di ispirazione e rifugio quotidiano. La casa immersa nel verde della Valcuvia rappresenta non solo un luogo di residenza ma anche un simbolo di radicamento e serenità per uno degli artisti più amati della musica italiana.