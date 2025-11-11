Angelo Branduardi, chi è la moglie Luisa, autrice delle sue canzoni

Chi è e cosa fa nella vita la moglie del cantante e musicista Angelo Branduardi.

Chi è e cosa fa nella vita la moglie del musicista, cantautore e cantante Angelo Branduardi: lei è autrice delle sue canzoni.

Angelo Branduardi continua a essere una figura centrale nella musica italiana, non solo per la sua capacità di fondere sonorità antiche con testi poetici, ma anche per il ruolo fondamentale della moglie Luisa Zappa, autrice di quasi tutti i suoi testi.

Il loro sodalizio artistico e personale, prolungatosi per oltre cinque decenni, ha dato vita a una collaborazione unica nel panorama cantautorale italiano.

Luisa Zappa: l’ispirazione dietro le parole di Angelo Branduardi

Luisa Zappa non è soltanto la moglie del celebre cantautore, ma anche la mente creativa che ha plasmato gran parte della sua produzione testuale. Nel corso degli anni, la sua sensibilità e la sua capacità di cogliere immagini poetiche hanno conferito alle canzoni di Branduardi un’impronta distintiva. In una rara intervista risalente al 1979 con Giampiero Comolli, Branduardi descriveva così la compagna: «Una ragazza simpatica, attenta, subito gentile, e però con qualcosa di onirico, di inusitatamente delicato nel modo di atteggiarsi. Luisa ha la capacità di vedere come i bambini, sente la mia musica e “vede”, si raffigura una storia, trova le immagini e le parole adatte».

Questa simbiosi creativa ha permesso a Branduardi di trasformare la musica in narrazione e poesia, facendo di ogni brano una piccola fiaba sonora. Tra i brani più celebri scritti da Luisa, spicca Donna mia (1975), una dedica d’amore intensa e profonda: «I tuoi occhi larghi / Cancellano i segni / Mi guardi ed io non fuggo / Mi ascolti ed io mi chino / Non ti ho sorriso invano / Donna mia». Questo testo racchiude la profondità del legame affettivo e artistico che unisce la coppia.

La vita privata di Angelo Branduardi è strettamente intrecciata con quella artistica, in particolare grazie alla collaborazione con Luisa. La coppia ha avuto due figlie, Sarah e Maddalena, entrambi protagoniste indirette e dirette nella carriera del cantautore.

Sarah, la primogenita, è stata fonte di ispirazione per una delle canzoni più emozionanti di Branduardi, Canzone per Sarah (1976). Il brano è un delicato omaggio, con versi carichi di immagini poetiche: «Bambino mio, ti porta il mare, ti culla l’onda, ti veste il fuoco. E calde le tue piume, chicco di grano, nuvola sottile, piccole mani; e là dove sarai ti porto il mare, se il mare è asciutto, il mio dono è pioggia…». Questo pezzo rappresenta il perfetto esempio di come la dimensione familiare abbia influenzato profondamente l’arte di Branduardi.

Anche Maddalena, la seconda figlia, ha seguito le orme dei genitori nel mondo musicale, affermandosi come violoncellista. Ha partecipato attivamente a progetti artistici del padre, contribuendo al disco Altro e altrove (2003), in particolare nel brano Ille par esse deo…Un dio mi pare, dove si è distinta per la incredibile voce.

Angelo Branduardi ha più volte sottolineato l’importanza di Luisa non solo come compagna, ma come partner creativa. In una dichiarazione rilasciata all’AdnKronos, Branduardi ha ricordato un episodio significativo: «Mia moglie ha lavorato con me fin dall’inizio. Nel ’79, ai tempi di ‘Cogli la prima mela’, ci fu tra di noi un grande litigio quando dissi che quel testo era suo». Questo aneddoto testimonia quanto profondo e complesso sia stato il loro rapporto professionale, spesso in bilico tra collaborazione e confronto.

Nel corso degli anni, la coppia ha mantenuto vivo questo equilibrio, costruendo una delle collaborazioni artistiche più longeve e feconde della musica italiana. La sinergia tra la musica di Branduardi e i testi di Luisa Zappa ha saputo rinnovarsi, adattandosi ai tempi senza perdere la propria identità poetica e narrativa. Oggi, con un’eredità musicale consolidata e una famiglia che continua a portare avanti la tradizione artistica, Angelo Branduardi e Luisa Zappa rappresentano un esempio di come amore e creatività possano fondersi per dare vita a opere che attraversano generazioni.