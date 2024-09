Dopo il brano “Devastante”, che a oggi ha ottenuto oltre 53mln di stream totali, è disponibile da venerdì 6 settembre “Per due come noi“, un nuovo singolo di Olly che lo vede per la prima volta collaborare con la cantautrice Angelina Mango. Il pezzo è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Ad accompagnare la canzone un videoclip con la regia di Simone Peluso.

Il brano, scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un duetto.

Ecco il testo di “Per due come noi” di Olly feat. Angelina Mango.

Per due come noi

Non ci sono favole

Due come noi

La smetti di piangere? (Dai, smettila)

Per due come noi

Salutami i tuoi (No, no, no)

E, sai, se ti guardassi con i miei di occhi

Non te ne andresti mai, ai-ai-ai-ai

Ma uno come me

Ha bisogno di correre (Mhm)

Di sentirsi vivo

Ed una come te (Te)

Si accontenta del minimo

Un biglietto sul frigo (Mhm)

Ora che non sto lì

E tu ti senti minuscola

Il letto sembra grandissimo

Ma lo sai

Dai, lo sai

Per due come noi

Che si vogliono bene

Che si amano strano

Siamo cresciuti assieme

Tra due come noi

Non c’è chi vince o chi perde

C’è chi mente e chi ammette

Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no

Non fare finta di niente, no

Se vuoi te lo giuro

Se vuoi te lo urlo

Anche sotto il diluvio

Come noi non c’è nessuno

È stato bello rivederti dopo un po’

Mi aspettavi tra la gente in fila

Sei più adulto di prima

Ma coi soliti problemi di autostima

Abbiamo un lavoro, una casa, un passato

Che non conosciamo più

Ti vedo che hai voglia di chiedermi scusa

E se ricominciamo

Ma tu mi conosci e sai

Che una come me

Non ritorna più indietro

Piuttosto va avanti sui cocci di vetro

Mi giro e ti vedo (Mi giro e ti vedo)

E se ci penso sorrido (E se ci penso sorrido)

Perché l’ho capito (Ma cosa hai capito?)

Non mi serve più averti vicino

Tanto lo sai

Tanto lo sai

Che due come noi

Che si vogliono bene

Che si amano strano

Siamo cresciuti assieme

Tra due come noi

Non c’è chi vince o chi perde

C’è chi mente e chi ammette

Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no

Non fare finta di niente, no

Se vuoi te lo giuro (Oh)

Se vuoi te lo urlo (Oh)

Anche sotto il diluvio

Come noi non c’è nessuno, no

Non c’è nessuno, no

E io te lo giuro

Ma sì, te lo giuro

Non c’è nessuno