La città di Lagonegro in festa per Angelina Mango, la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”.

Elisabetta, un’amica, ha raccontato, in diretta a “La vita in diretta”:

“Gentile, spontanea, umile e garbata, come ha dimostrato durante il Festival e la sua proclamazione. Non vediamo l’ora di abbracciarla”.

Dopo la vittoria, è andata a ringraziare tutte le persone che erano lì” ha raccontato Alberto Matano, mostrando le immagini della cantante fuori dal Teatro Ariston mentre salutava la gente e i fan assiepati a poca distanza.

“Grazie Angelina per il regalo che ci hai fatto” sottolineano gli orgogliosi abitanti di Lagonegro, molti dei quali hanno conosciuto personalmente la cantante negli anni scorsi.

Poco dopo la vittoria, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è riuscita a intervistare la giovane vincitrice, ancora incredula:

“Non sto capendo, sono sconvolta. Ho portato sul palco un messaggio positivo, la mia libertà, sono contenta che abbia vinto questo. Non me l’aspettavo, per niente, per questo non sto realizzando, non sto contemplando questa cosa sinceramente”

Oltre alla vittoria della kermesse, che arriva a 10 anni dall’ultimo trionfo femminile all’Ariston che apparteneva ad Arisa, la cantautrice si è aggiudicata anche il premio della sala stampa “Lucio Dalla”, radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale “Giancarlo Bigazzi”.

È sold out il concerto evento “Pare una pazzia”, che vedrà la cantautrice per la prima volta al Fabrique di Milano il 17 aprile 2024 e per festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston si aggiunge una nuova data: il 26 ottobre 2024, Angelina Mango sarà di nuovo al Fabrique in occasione del tour autunnale “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà portare on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia.

Il debutto e la vittoria al Festival di Sanremo rappresentano un traguardo importante per la rivelazione della nuova scena musicale, che ha confermato sul palco la sua maturità artistica, e tornerà live con “Angelina Mango nei club 2024”: è attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre), Napoli (Casa della Musica, 14 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre), a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre) e infine a Milano (Fabrique, 26 ottobre).