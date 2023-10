Angelina Mango si esibirà stasera, 23 ottobre 2023, ai Magazzini Generali di Milano con una nuova data del suo “Voglia di vivere tour”. Tra le artiste più amate e seguite della GenZ, la giovane cantante ha raggiunto oltre 40 milioni di stream con il brano “Ci pensiamo domani”, che ha raggiunto la Top 10 della classifica Airplay RADIO Earone e ha totalizzato 13 milioni di views con il video ufficiale su YouTube. La cantautrice conta 6,1 milioni di like su TikTok e ha conquistato il giovane pubblico della piattaforma che ha realizzato migliaia di contenuti con l’audio della hit “Ci pensiamo domani”. Il suo ultimo singolo “Che t’o dico a fa” è già un successo, stabile da due settimane direttamente in terza posizione della classifica Fimi dei singoli più venduti.

Dopo la data ai Magazzini Generali, Angelina chiude il suo primo live tour nei club con la data del 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).

Qui sotto la scaletta del concerto di Magazzini Generali e le informazioni sui biglietti.

Angelina Mango, Magazzini Generali, Milano, la scaletta del concerto

Intro

Che t’o dico a fa

Rituali

Walkman

Mad about you (Hooverphonic cover)

Formica

Sono aggrappata a te

Va tutto bene

Muoio per niente

Mani vuote

All’alba non si muore

Tammuriata nera

NOVE MAGGIO (Liberato cover)

Vita morte e miracoli

Crudelia (Marracash cover)

Fila indiana

Eccetera

Ci pensiamo domani

Voglia di vivere

Che t’o dico a fa (Acustico)

Angelina Mango, Magazzini Generali, Milano, biglietti del concerto

Il concerto di Angelina Mango ai Magazzini Generali è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 23 ottobre 2023.

Come arrivare ai Magazzini Generali di Milano

Ecco le indicazioni su come arrivare ai Magazzini Generali a Milano.

In metropolitana

Linea gialla MM3 – fermata Lodi

In autobus

Linea 90 – scendere fermata Viale Toscana, ang. Via Pompeo Leoni.

In tram

Linea 24 – dal Duomo (capolinea in via Dogana – Piazza Diaz); scendere alla fermata Pietrasanta (dopo il ponte).

Se si arriva in auto, invece, Tangenziale Est – uscita P.le Corvetto, prendere corso Lodi, in P.le Lodi girare in viale Isonzo al 3° semaforo a sinistra, in via Ripamonti al 1° semaforo a destra Via Pietrasanta.