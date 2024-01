Dopo la sua partecipazione ad Amici, Angelina Mango ha conquistato il successo grazie alla hit estiva “Ci pensiamo domani” e al tormentone “Che t’o dico a fa’”, arrivati entrambi ai piani alti delle classifiche. A seguire notizie e curiosità sulla cantante che ha ottenuto un posto tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024.

Dove vive Angelina Mango?

Nel settembre 2014 si è iscritta presso il liceo scientifico, sospendendo gli studi dopo la morte del padre. Nel 2016 si è trasferita a Milano con la famiglia. Lì ha continuato gli studi e ha iniziato a cantare in un gruppo, con il fratello nel ruolo di batterista.

Che squadra tifa Angelina Mango?

Angelina Mango ha dichiarato di essere molto tifosa del Napoli, squadra della sua Basilicata: “Ho sempre tifato Napoli anche se seguo poco il calcio”

Quanti figli ha lasciato Mango?

Mango ha conosciuto Laura Valente, nota per essere stata la seconda cantante dei Matia Bazar, nel 1983. Con lei si è sposata nel 2004. Prima del matrimonio la coppia aveva già avuto due figli: Filippo (nato 1995), batterista e Angelina (2001), cantante.

Che mestiere fa Filippo Mango?

Filippo Mango è il fratello di Angelina Mango ha 28 anni. Anche lui lavora nella musica, è infatti un batterista. Ha suonato con la sorella per molti anni.

Cosa è successo tra Angelina Mango e Fiorello?

Fiorello si è scusato con Angelina Mango per una gaffe fatta durante l’intervista con Viva Rai 2. Questo incidente ha attirato l’attenzione dei media, ma è stato prontamente risolto con le scuse di Fiorello. Il conduttore aveva sbagliato il nome della madre della cantante, in diretta a Viva Rai 2, nel salutarla.

Qual è la storia familiare di Angelina Mango?

Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001 a Maratea, in Basilicata, Italia. Angelina è figlia di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, e di Giuseppe Mango, noto con il nome d’arte Mango. Ha un fratello maggiore, Filippo Mango, nato nel 1995, con cui condivide la passione per la musica. Cresciuta in un ambiente familiare pieno di influenze musicali, ha imparato a cantare, suonare il pianoforte e la chitarra fin da piccola.

Come si chiama la mamma di Angelina di Amici?

La mamma di Angelina Mango è Laura Valente – voce femminile dei Matia Bazar dal ’90 al ’98, subentrata ad Antonella Ruggiero.

Come si è evoluta la carriera di Angelina Mango nel 2022-2023?

Dopo aver firmato un contratto con Sony Music ha iniziato a scrivere e produrre nuove canzoni con il produttore Enrico Bruni. Angelina Mango ha partecipato al Concerto del Primo Maggio e alla competizione musicale Musica da bere nel 2022, vincendo il Premio Live. Ha anche pubblicato alcuni singoli, tra cui “Formica”, “Walkman” (prodotto da Tiziano Ferro) e “Rituali”. Nel novembre 2022, è stata ammessa come concorrente alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha vinto la categoria canto. Ha aperto il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica di Roma a dicembre.

Qual è il percorso formativo e artistico di Angelina Mango?

Angelina Mango si è iscritta al liceo scientifico nel settembre 2014, ma ha sospeso gli studi dopo la morte del padre avvenuta l’8 dicembre 2014. Nel 2016, si è trasferita a Milano con la sua famiglia, dove ha continuato gli studi e ha iniziato a cantare in una band con suo fratello come batterista. Ha guadagnato notorietà partecipando alla 22esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2023, dove ha finito seconda e ha vinto la categoria canto, oltre al Premio Lunezia per il valore musicale-letterario della canzone “Ci pensiamo domani”.

Chi è Antonio Cirigliano fidanzato di Angelina Mango?

Erano già usciti allo scoperto durante Amici, ma forse non tutti sanno che Antonio Cirigliano. 24enne di Potenza, è l’ex fidanzato di Angelina Mango. I due si sono lasciati pochi giorni prima di Sanremo 2024. Anche lui ha una grande passione per la musica ed è chitarrista

Cosa è successo al padre di Angelina Mango?

La scelta di Angelina Mango di cantare nella serata cover “La rondine”, una canzone del padre, morto per un infarto nel 2014 mentre si stava esibendo, renderà la sua esibizione particolarmente emozionante.

Cosa ha avuto Mango?

Il cantante Giuseppe Mango è morto, stroncato da un infarto, durante il concerto che stava tenendo al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. L’artista, che aveva compiuto 60 anni il 6 novembre scorso, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è giunto privo di vita.