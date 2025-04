Angelina Mango, come sta dopo il ricovero e la nuova Università: cosa studia

Angelina Mango torna a far parlare di sé per una decisione accolta con entusiasmo e affetto dai fan: il ritorno agli studi.

Un ritorno delicato alla normalità, alla vita reale, che è fatta di cose semplici e che a volte non vengono apprezzate, come il piacere di coltivare piante o semplicemente, per chi lo gradisce, studiare. Dopo l’interruzione del tour a ottobre, e un allontanamento dalle luci dei riflettori e dai palcoscenici, Angelina Mango si sta nuovamente affacciando sui social, mostrandosi allegra e sorridente.

La musica che non ha mai abbandonato, avrà sicuramente fatto parte della sua vita anche in questi mesi di “ritiro” dal caos e dalla ribalta. I social che per tanto tempo hanno raccontato di lei, oggi raccontano di una giovane donna che sta recuperando le forze, pronta a rimettersi in gioco.

La cantante ha passato un momento particolare, che l’ha condotta al ricovero presso la clinica Maria Luigia di Parma. Lei stessa l’anno scorso aveva fatto sapere di non stare bene a causa di una rinofaringite acuta e di avere il bisogno di concentrarsi su se stessa, tralasciando il resto: “Non posso continuare, devo ascoltare il mio corpo”, aveva dichiarato prima di volatilizzarsi dalla vita pubblica.

Il ritorno sui libri e la voglia di palcoscenico

Angelina Mango è tornata sui social con una novità che ha sorpreso tutti i suoi fan. Dapprima è apparsa al concerto di Olly, con il quale ha intonato “Per due come noi” dalle gradinate. Un messaggio forte e chiaro descritto meglio attraverso le parole in un messaggio: “Voglio divertirmi!“, come a dire che ha il desiderio di tornare sul palcoscenico ma per la musica, per stare bene.

Ovviamente in questo momento particolare Angelina Mango è circondata dall’affetto dei suoi cari, e nella clinica dove è stata ha portato anche il suo amato barboncino Gin. “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà”. Le sue parole pubblicate in una lettera scritta a mano e divulgata nel web.

Ma c’è una cosa che Angelina Mango è ritornata a fare, oltre che a vivere la realtà, ossia studiare. La cantante infatti ha annunciato ai suoi fan di voler riprendere gli studi universitari, che aveva precedentemente interrotto per partecipare ad Amici. Una decisione che ha fatto il giro del web e che ha scatenato la curiosità di molti: cosa studia? Dopo il liceo scientifico la cantante si era iscritta alla Facoltà di Lettere Moderne a Bologna, ma dopo un mese aveva lasciato per dedicarsi totalmente alla musica. Ora il desiderio di riprendere i libri.