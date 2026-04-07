Angelina Mango ha cambiato vita. Di nuovo alla ribalta nella musica, anche la sua vita sentimentale è al centro di un cambiamento

Angelina Mango, chi è e cosa fa il nuovo fidanzato famoso

Una metamorfosi totale, lenta e necessaria, quella di Angelina Mango. La vincitrice di Sanremo 2024 ha scelto il silenzio per mesi, scomparendo dai radar per riappropriarsi di quella normalità che il successo travolgente le aveva quasi sottratto.

Ma la primavera del 2026 segna ufficialmente il suo “secondo tempo”: non solo per il ritorno trionfale nei teatri italiani, ma per una rivoluzione sentimentale che sta già facendo sognare i fan.

Dopo aver ricaricato le pile tra i banchi dell’università a Bologna e il calore familiare di mamma Laura Valente, la cantautrice lucana ha deciso di riaccendere i motori.

E se la musica è tornata a essere la sua priorità, nel suo cuore c’è un nuovo protagonista che ha preso il posto dello storico compagno, il chitarrista Antonio Cirigliano.

Addio Antonio, benvenuto Antonio: chi è l’uomo che ha conquistato Angelina

Il destino, a volte, gioca con i nomi. Archiviata definitivamente la lunga storia con Cirigliano, Angelina ha ritrovato il sorriso accanto a un altro Antonio. Si tratta di Antonio Agostinelli, fotografo abruzzese originario di Teramo, una mente creativa che ha saputo stregare l’artista non solo con l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Agostinelli vanta un curriculum solido: una laurea in Scienze della Comunicazione, un Master conseguito a Barcellona e collaborazioni di prestigio con colossi come Fremantle e Freeda. Nonostante il suo lavoro si svolga spesso dietro le quinte, il suo ingresso nella vita della Mango è stato tutt’altro che discreto, diventando in breve tempo l’ombra (e il supporto) costante della cantante.

Cupido sul set: com’è nato l’amore tra la cantante e il fotografo

Galeotto fu il set, e per la precisione quello di “Velo sugli occhi“, il videoclip rilasciato nell’ottobre del 2025 che ha segnato l’inizio di tutto.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, l’intesa tra i due sarebbe scoccata proprio durante quelle riprese, trasformando una collaborazione professionale in qualcosa di molto più profondo.

Sebbene Agostinelli collabori stabilmente con il management dell’artista, gli indizi social seminati nei mesi scorsi, tra scatti complici e sguardi che bucano lo schermo, avevano già messo in allerta i follower più attenti.

Per Angelina si chiude dunque un cerchio: il ritorno sul palco coincide con una rinascita emotiva che la vede più radiosa che mai. Una “nuova” Angelina, pronta a prendersi tutto, con una nuova luce negli occhi e un nuovo amore al suo fianco.