Angelica Bove, età, dove vive, fidanzato, X Factor, dramma, tutto sulla vincitrice di Sanremo Giovani

Una giovane artista che si sta facendo strada nel mondo della musica: chi è davvero la nuova promessa che ha vinto la celebre kermesse dedicata ai più giovani

Una nuova stella si sta affacciando nel cielo dei Big della musica italiana, si chiama Angelica Bove ed è la vincitrice di Sanremo Giovani. In realtà non è totalmente estranea al mondo dello spettacolo, visto che Angelica è una voce nota di X Factor, talent da cui è partita nel 2023 per costruire la sua ascesa in modo discreto ma costante, passo dopo passo..

Dietro questo risultato non c’è solo talento, ma un percorso personale e artistico che ha trasformato la fragilità in linguaggio, il vissuto in scrittura, e la voce in strumento di verità.

Età, origini e dove vive, chi è Angelica Bove

Angelica Bove è nata a Roma il 5 maggio 2003: cresciuta nella capitale, ha affinato una sorta di sensibilità urbana che si riflette nei suoi testi, che sono diretti ed essenziali. Roma resta il suo punto di riferimento, non solo geografico ma anche del cuore, il luogo dove ha iniziato a cantare quasi per gioco e dove ha preso forma l’idea che la musica potesse diventare una strada possibile.

La sua storia familiare è particolare fin dall’inizio: viene alla luce all’interno di una gravidanza quadrigemellare, evento che finisce sui giornali e che segna fin da subito un destino fuori dall’ordinario. Ma è negli anni successivi che Angelica affronta le prove più dure.

La perdita di entrambi i genitori, avvenuta in momenti diversi e per cause di salute, rappresenta una frattura profonda nella sua vita. Un dolore che la giovane artista non ha mai nascosto, ma che ha scelto di attraversare e trasformare.

“Non ci sarai tu ad accendere la luce quando avrò paura di affrontare le sfide della vita, come hai sempre fatto; non ci sarai fisicamente, questa è una realtà troppo crudele da accettare, ma questo amore che mi ha legata così intensamente a te, mi accompagna e mi accompagnerà in ogni singolo istante della mia presenza sulla terra”. Raccontava in un vecchio post nel 2022 rivolgendosi a suo padre. La musica diventa così uno spazio di elaborazione, prima ancora che di espressione artistica.

È in questo contesto che nasce il suo rapporto con il canto: inizialmente intimo, quasi segreto, scoperto tra le mura di casa e condiviso poi sui social. TikTok diventa il primo palcoscenico, un luogo di sperimentazione dove Angelica pubblica cover e perfeziona il suo stile, attirando un pubblico sempre più ampio. Il grande salto arriva nel 2023 con la partecipazione a X Factor. Sul palco del talent, Angelica si presenta con La notte di Arisa e colpisce immediatamente pubblico e giudici. “Rappresenta a pieno, parola per parola, tutto il dolore che vivo da un anno a questa parte ogni giorno.” Disse prima dell’esibizione. In particolare Ambra Angiolini, visibilmente emozionata, ne intuisce subito il potenziale. Nel corso del programma Angelica cresce esibizione dopo esibizione, affrontando brani complessi come Generale di Francesco De Gregori, Nothing Compares 2 U di Sinéad O’Connor e All I Want dei Kodaline. Arriva fino alle fasi finali del programma, imponendosi come una delle voci più credibili e riconoscibili della sua edizione.

Sanremo Giovani e la vita sentimentale

La vittoria a Sanremo Giovani arriva come naturale prosecuzione di quel percorso, con il brano Mattone: “Avevo bisogno di cantare tutto questo e con federiconardelli e matteoalieno è uscita Lei, Mattone…grazie per sempre.” Ha scritto su Instagram dove al momento vanta un seguito di 85.500 follower, destinati senz’altro a crescere. “La dedico ai miei fratelli, alle mie cicatrici e a tutte le persone che hanno pensato, anche solo per un attimo, di non riuscire più a lottare. Il dolore non è mai più grande della bellezza di vivere ma soprattutto il dolore non è una battaglia: è un’ occasione per celebrare la vita oltre ogni cosa, perché ne vale la pena, sempre.”

Sul fronte sentimentale, Angelica Bove è legata a Sebastiano, spesso presente sui suoi profili social. Un rapporto vissuto con naturalezza, senza eccessiva esposizione mediatica, coerente con il modo in cui l’artista gestisce anche la propria immagine pubblica. Molto attiva sia su Instagram che su TikTok, la cantante utilizza i social come estensione del suo percorso musicale più che come semplice vetrina. La vittoria a Sanremo Giovani proietta Angelica Bove verso il palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte, ma soprattutto apre una fase nuova della sua carriera. Più che un traguardo, questo momento appare come un punto di partenza.