Amore vero è una canzone di Erio, cantante del gruppo di Manuel Agnelli.

Il brano è stato presentato per la prima volta durante i Bootcamp. Erio ha interpretato il suo primo inedito in lingua italiana, dal titolo “Amore vero”, stupendo i concorrenti insieme a lui e tutti i giudici.

Dopo aver assistito alla sua performance, Manuel Agnelli non ha più alcun dubbio e sceglie di fare uno switch. Erio, infatti, era l’ultimo concorrente previsto per il suo roster. A quel punto decide di fare lo switch con Spinozo, per mantenere una coerenza di direzione che vuole prendere quest’anno a X Factor.

Erio entra a far parte del Roster di Manuel Agnelli con Phill Reynolds, i Mutonia, Nava e i Bengala Fire, avendo accesso all’ultimo step di selezione, gli Home Visit, che determineranno.

Insieme a lui, nei live Show, sono stati confermati i Mutonia e i Bengala Fire.

Cliccando qui potete vedere il video della sua esibizione ai Bootcamp.

Erio, Amore vero, testo canzone

E se come sembra fosse vero che eri un inganno, ti amerei lo stesso?

Si, ti amerei lo stesso

E se come temo tu finissi per amare l’altro, ti amerei lo stesso?

Si, ti amerei lo stesso

E se tu contraessi il virus senza cura, ti amerei?

E se non potessi tornare indietro, torneresti da me?

E se nella tua scelta fosse chiaro che non mi vedi, ti amerei lo stesso?

Sì, ti amerei lo stesso

Io non faccio altro se non allenarmi a darti un vero…

E se per anni non capissi che io ti ho visto?

E se per anni non capissi come io ti guardo?

E se sputassi ancora sul cuore che ti ho dato?