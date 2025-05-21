Amici, quanto ha vinto Alessia: la cifra portata a casa dalla ballerina

L’edizione 2024/2025 di Amici è stata vinta da Daniele Doria, il giovane ballerino che ha ottenuto sin da subito un grande riscontro da parte del pubblico. A catturare l’attenzione dei telespettatori è però stata anche Alessia, la danzatrice specializzata in balli latino-americani che, con la sua energia e la sua passione, ha conquistato tutti. Alla fine non è riuscita ad arrivare alla finalissima ma si è portata a casa una bella cifra e anche una proposta interessante da parte di Maria De Filippi.

Alessia e la cifra portata a casa

Oltre a un’esperienza formativa sia dal punto di vista umano e professionale, la ballerina Alessia è riuscita a portarsi a casa un montepremi non indifferente, oltre che un’opportunità per il suo futuro lavorativo. Lei e Francesco Fasano – l’altro finalista – hanno infatti ottenuto il premio Marlù di 7.000 euro, che è spettato a tutti gli allievi della finale. Entrambi sono inoltre tornati a casa con l’invito di Maria De Filippi a restare tra i ballerini professionisti della prossima edizione, oltre che 4 riconoscimenti tra borse di studio e proposte di lavoro. La ballerina ha infatti ricevuto anche una proposta da parte dell’étoile Roberto Bolle, che l’ha invitata a partecipare alla manifestazione OnDance che si tiene ogni anno in piazza Duomo a Milano.

La cantante Antonia Nocca ha invece ricevuto il premio della critica dal valore di 50.000 euro, che viene assegnato dai giornalisti present in studio, oltre che il mio unicità offerto da Oreo del valore di 30.000 euro. Insieme al premio Marlù, ha quindi guadagnato una cifra pari a 87.000 euro. TriGno – il vincitore della categoria canto – si è portato a casa tre premi, per un totale di 50.000 euro.

Quanto ha guadagnato Daniele con la vittoria di Amici

A trionfare nella puntata finale di Amici è stato il ballerino Daniele che, oltre alla coppa, si è portato a casa 150.000 euro. In più ci sono stati per lui anche i soldi ricevuti dallo sponsor Marlù, che ha assegnato una grande cifra per ciascun finalista. L’artista ha tra l’altro potuto realizzare il suo più grande sogno, cioè quello di ottenere una borsa di studio presso la Ailey School di New York della durata di un anno. In totale, è quindi uscito dal talent con 157.000 euro in tasca. Un’edizione – quella di Amici – che ha ottenuto alti livelli di ascolti e che ha permesso ai giovani partecipanti di farsi conoscere nel panorama televisivo per i propri talenti.