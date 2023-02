Amici per sempre è una canzone dei Pooh (che si riuniranno il 6 luglio 2023 a San Siro) scritta da Roby Facchinetti per le musiche e da Valerio Negrini per il testo, ed è interpretato dalle 4 voci dei Pooh. Il brano che dà il titolo dell’album per i 30 anni di carriera del gruppo racconta di come, nonostante incomprensioni e liti, i rancori, le gelosie e gli abbandoni, l’amicizia si rafforza. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere testo e significato.

Amici per sempre, Ascolta la canzone e leggi il significato

Il significato della canzone è che l’amicizia è un legame duraturo che supera tutte le difficoltà, anche se le vite cambiano e ci si separa. Gli amici ci capiscono meglio di noi e ci danno sempre sostegno, anche nei momenti più difficili. Non importa quanto cambiamo o dove andiamo, l’amicizia non finirà mai e durerà per sempre.

Pooh, Amici per sempre, Testo canzone

Si può essere amici per sempre

Anche quando le vite ci cambiano

Ci separano e ci oppongono.

Si può essere amici per sempre

Anche quando le feste finiscono

E si rompono gli incantesimi.

Si può anche venire alle mani

Poi dividersi gli ultimi spiccioli

Non parlarsi più non scordarsi mai.

Gli amici ci riaprono gli occhi

Ci capiscono meglio di noi

E ti metton davanti agli specchi

Anche quando non vuoi.

E campioni del mondo o in un mare di guai

Per gli amici rimani chi sei

Sarà il branco che viene a salvarti se ti perdi.

Puoi alzare barriere litigare con dio

Cambiare famiglia e città

Strappare anche foto e radici ma tra amici

Non è mai un addio.

Si può essere amici per sempre

Anche quando le donne non vogliono

E per vivere devi scegliere.

In amore o sei dentro o sei fuori

Un amico ti lascia anche vivere

Non ti scredita non si vendica.

Gli amici colpiscono duro che

Neanche una madre è così

Senza chi mi sbatteva nel muro

Forse non sarei qui.

E campioni del mondo o in un mare di guai

Per gli amici rimani chi sei

Sarà il branco che viene a salvarti se ti perdi.

Puoi alzare barriere litigare con dio

Cambiare famiglia e città

Strappare anche foto e radici ma tra amici

Non see’è mai un addio.

Si può essere amici per sempre…