La puntata di Amici 22 prevista in onda per domenica 26 febbraio 2023 non andrà in onda. L’appuntamento domenicale con lo speciale del talent show è stato sospeso, nonostante fosse già stato registrato, e la puntata verrà recuperata prossimamente. Il motivo è legato alla morte di Maurizio Costanzo, giornalista e presentatore tv, marito di Maria De Filippi, e scomparso improvvisamente nella giornata del 24 febbraio. Autore tv -e anche paroliere del celebre pezzo inciso da Mina, “Se telefonando”– è morto in una clinica nella quale era ricoverato da alcuni giorni. Con lui se ne vanno decenni di televisione, cultura e storia, non solo della televisione italiana ma del Paese intero. Lunedì ci saranno i funerali del conduttore, dalle 15 di pomeriggio, e trasmessi in diretta su Rai 1 e Canale 5. Anche le puntate di Uomini e Donne e “C’è posta per te”, previsto per stasera in prima serata, sono stati giustamente sospesi. Al posto di “Amici” andrà in onda “Beautiful” e “Terra amara”.

Amici 22, anticipazioni puntata 26 febbraio 2023

Come vi avevamo riportato, nella prossima puntata di Amici 22, i giudici della gara di ballo sono Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi. In giuria, per il canto, invece, Giorgia, che interpreterà anche il suo brano di Sanremo 2023, Parole dette male.

Al via una gara su nuovi inediti per i concorrenti di Amici 2023. A trionfare è Angelina con il brano “Ti chiedo scusa amore mio”. Wax canta il suo brano “Grazie”. A giudicarli è stato Charlie Rapino.

Alcuni allievi otterranno l’accesso per il serale. Ecco le maglie assegnate in questa puntata. Per il ballo Mattia, Samu e Alessio. Per quanto riguarda il canto, invece, ad avere un banco per il serale ci sono Federica e Wax, della squadra di Arisa.

Ci sono anche due eliminati in vista del serale di Amici 2023. Alessandra Celentano ha eliminato Paky perché lo preferisce a Samu. Mezkal viene eliminato da Rudy Zerbi che, però, gli dà la possibilità di rifare i casting per la prossima edizione di Amici.