Amici 2023 torna domenica 26 febbraio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa affianca Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Come anticipato da Amicii_news su Twitter, i giudici della gara di ballo saranno Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi. In giuria, per il canto, invece, Giorgia, che canterà anche il suo brano di Sanremo 2023, Parole dette male.

Partiamo dal canto dove Wax ha cantato “Nessuno mi può giudicare”, poi Turista per sempre. Arisa gli assegna la maglia del serale.

Niveo ha cantato un pezzo, Walk on the west side, che Giorgia non ha trovato adatto al cantante.

Al via anche una gara su nuovi inediti per i concorrenti di Amici 2023. A trionfare è Angelina con il brano “Ti chiedo scusa amore mio”. Wax canta il suo brano “Grazie”.

Il nuovo brano di Niveo, invece, non ha convinto Charlie Rapino, giudice di questa gara.

Ecco le maglie assegnate in questa puntata. Per il ballo Mattia, Samu e Alessio. Per quanto riguarda il canto, invece, ad avere un banco per il serale ci sono Federica e Wax, della squadra di Arisa.

Ci sono anche due eliminati in vista del serale di Amici 2023. Alessandra Celentano ha eliminato Paky perché lo preferisce a Samu.

Niente banco anche per Mezkal, eliminato da Rudy Zerbi che, però, gli dà la possibilità di rifare i casting per la prossima edizione di Amici.

Rudy Zerbi è ancora indeciso se dare le maglie ad Aaron e Piccolo G, se a uno dei due o ad entrambi…

(in aggiornamento)