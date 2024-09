Ci siamo. Dopo il rinvio delle scorse settimane, domenica 29 settembre 2024 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici. Oggi, 26 settembre, si terranno le registrazioni delle audizioni che seguiremo a partire dalle 14, fra pochi giorni. Sono previste novità nel corso, a partire dai professori. Non ci sarà più Raimondo Todaro che ha annunciato l’addio al programma anche durante la sua recente ospitata nel salotto televisivo di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin (“Purtroppo non ci sarò, è stato il top e sono stato fortunato, ne approfitto per salutare tutti”). Secondo le indiscrezioni, a sostituirlo nel ruolo di insegnante di ballo, ci dovrebbe essere Deborah Lettieri che, in passato, era stata nella giuria del programma Sky “Dance Dance Dance”.

In attesa delle anticipazioni ufficiali, ecco alcuni rumors che aleggiano sui ragazzi che potrebbero comporre la nuova classe.

Il settimanale ‘Oggi’, nella rubrica curata da Alberto Dandolo, ha ipotizzato che uno dei banchi della scuola, quest’anno, possa essere occupato da Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele, ritenuto ‘caparbio, talentuoso e riservato’. Al giovane cantautore di 21 anni, ad oggi, mancherebbe solo “lo step finale per poter indossare l’ambita maglia da studente”.

Inoltre, il sito ‘Mondotv24.it’, ha parlato di D’Art, nome d’arte di Samuele Riefoli. Il ragazzo, che sogna di affermarsi nel mondo dell’hip hop italiano, è un figlio d’arte… i suoi genitori, infatti, sono Raf e Gabriella Labate. Fin da giovanissimo, è cresciuto a pane e musica. Ha lanciato una serie di singoli (tra cui TPMD (Tuo padre mi detesta), Samurai, in coppia con Raf e Stupenda), per iniziare a muovere i primi passi nel mondo della musica. Nel 2021 aveva dichiarato:

“Sono pronto a rispondere alle critiche. Non credo basti essere avvantaggiato, partire da una posizione di favore. Bisogna avere qualcosa: un talento, un guizzo. Altrimenti, avvantaggiati o meno, non si arriva da nessuna parte”.

Vi terremo aggiornati sugli spoiler e le anticipazioni della prima puntata di Amici 2024/2025.