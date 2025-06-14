Amici, l’allievo si sposa (a sorpresa) con una donna misteriosa: la bomba dell’estate

Un’ex allievo di Amici si sposa: è questa l’indiscrezione che sta circolando in rete all’inizio di questa estate. I dettagli sono molti e, anche se non si ha la conferma, i fan sono convinti che i due possano presto convolare a nozze. Il protagonista è Biondo, ex concorrente del talent e cantante, che potrebbe sposarsi con la sua fidanzata Anna Dvalishvili. Una rivelazione – questa – che è arrivata da una foto pubblicata proprio da diretti interessati.

Biondo e le nozze con la sua Anna

Nelle ultime ore è diventato sempre più diffuso un gossip che riguarda il cantante e uno scatto da lui pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Nella foto a catturare l’attenzione dei fan sono state le mani intrecciate dei due innamorati, ma soprattutto due anelli ben evidenti sulla mano di lei. Si vedono infatti una fedina con un rubino incastonato fra i diamanti e una fedina semplice. “Amore sei l’unica ragione per cui non mi sento solo“, ha commentato Biondo. I fan sono quindi letteralmente impazziti, convinti del fatto che potrebbero esserci presto le nozze per loro.

La coppia sta insieme dal 2024 e la loro è stata, sin da subito, una storia d’amore vissuta in disparte e lontano dai riflettori. Su di lei non ci sono molte informazioni, dato che è sempre stata molto riservata. Si sa però che di lavoro fa la scrittrice e che il suo profilo Instagram – privato – ha migliaia di followers. Per il momento non c’è stata alcuna conferme delle nozze da parte dei diretti interessati, ma la foto con gli anelli sembra parlare chiaro.

Chi è Biondo e cosa fa dopo Amici