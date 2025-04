Amici, la nuova vita di Giulia Ottonello dopo il talent. Cosa fa oggi

Giulia Ottonello appartiene all’epoca primordiale del programma di Maria De Filippi, Amici, quando si affacciava nelle case degli italiani più come scuola di formazione che come cacciatore di talenti. Uno show che si stava scoprendo piano piano al pubblico e forse anche a se stesso, alle prese con il tipico momento degli inizi, quando persino il titolo risultava essere “provvisorio”, anche se non lo era.

Giulia Ottonello infatti è un ex allieva del talent di quei tempi che furono, quando l’anno prima 2002 si chiamava ancora, Saranno Famosi. Ispirato all’omonima serie televisiva statunitense degli anni Ottanta, il programma dovette poi, per questioni di diritti d’autore, rimediare in Amici, prendendo il nome dal primo programma di Maria De Filippi, che metteva al centro i ragazzi e gli adolescenti degli anni Novanta con i loro conflitti interiori e quello con i genitori o gli adulti in generale.

Un nome che sembrò più che appropriato e che andava benissimo con l’aggiunta di Maria De Filippi, essendo lei l’ideatrice e in un secondo momento anche la conduttrice. Il programma debuttò a settembre del 2001 su Italia Uno dapprima con la conduzione di Daniele Bossari e Marco Liorni e poi con Luca Zanforlin.

Un talento che è cresciuto nonostante le difficoltà di quegli anni

Giulia Ottonello, molti lo ricorderanno, ha fatto parte della classe di Amici del 2002, la seconda edizione, quando oltre al canto e al ballo c’era anche la “recitazione“. Un’edizione storica che ha visto la presenza e il debutto di Anbeta Toromani tra gli iconici banchi. Giulia che faceva parte della categoria cantanti vinse l’edizione.

Dopo il successo nel talent, la sua carriera ha affrontato delle difficoltà, in particolare nel mondo discografico, che all’epoca non vedeva di buon occhio i talenti provenienti dai reality show. Come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Today, ci sono stati momenti bui e periodi difficili in cui non è stato semplice restare “sul pezzo”: “Il dolore più grande è stato creato dal mondo discografico che all’epoca non aveva lo stesso approccio con i talent che ha oggi.”Le sue parole.

Nonostante questo rallentamento iniziale, Giulia è riuscita a trovare una nuova strada nel teatro, debuttando nel 2014 con Cantando sotto la pioggia, al fianco di Raffaele Paganini e per la Compagnia della Rancia. Oggi è protagonista nel musical Rocky, dove interpreta Adriana, l’amata del protagonista interpretato da Pierpaolo Pretelli. Proprio la forte intesa tra Giulia e Pretelli ha fatto nascere voci di presunta gelosia da parte di Giulia Salemi ma Pretelli ha smentito queste indiscrezioni in un’intervista a Chi, sottolineando che la Salemi ha sostenuto il progetto e ha addirittura fatto i complimenti alla coppia scenica.

Nella stessa intervista, Giulia Ottonello ha parlato anche del suo rapporto con la notorietà: “Da un lato mi fa piacere essere ricordata per ‘Amici’ perché significa che c’è tanta gente che non si è dimenticata di me e mi porta ancora nel cuore; dall’altro fa strano perché io ho vinto ‘Amici’ nel 2002 e magari c’è chi pensa che in tutti questi anni io non abbia fatto altro”.