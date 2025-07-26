Amici, la clamorosa indiscrezione: chi torna tra i Prof

Amici, chi potrebbe tornare tra le file dei professori. La fortissima indiscrezione.I provini stanno avvenendo da mesi e mesi ormai per scovare gli alunni più promettenti per quel talent che da più di 20 anni ci fa compagnia sulle Reti Mediaset e lancia nel vasto mondo dello Spettacolo, non solo italiano per la verità, tantissimi

Amici, chi potrebbe tornare tra le file dei professori. La fortissima indiscrezione.

I provini stanno avvenendo da mesi e mesi ormai per scovare gli alunni più promettenti per quel talent che da più di 20 anni ci fa compagnia sulle Reti Mediaset e lancia nel vasto mondo dello Spettacolo, non solo italiano per la verità, tantissimi giovani talenti. Moltissimi poi, con il trascorrere del tempo, sono diventati delle vere e proprie star anche se non hanno alzato al cielo, durante la finalissima, la coppa del vincitore. Elodie Di Patrizi, Annalisa Scarrone e Stefano De Martino, sono tre esempi più che lampanti in tale direzione.

Poi c’è chi ha vinto, come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che sono diventate due delle cantanti più amate e apprezzate nel nostro Paese. Altri ex alunni, come la splendida Elena D’Amario, sono entrati di diritto nelle file dei ballerini professionisti per poi ricoprire ruoli sempre più importanti. Lei, tra l’altro. è stata scelta da Maria De Filippi in persona come acclamata giudice del serale dell’ultima edizione ad oggi andata in onda del programma.

E mentre molti protagonisti si stanno godendo a pieni polmoni la loro estate regalando scatti e video di essa sui Social ai loro numerosi estimatori, si pensa alla nuova stagione. E ora una succulenta indiscrezione, che si sta espandendo sempre più a macchia d’olio in Rete nelle ultimissime ore, riguarderebbe qualche cambio nella schiera dei professori.

Amici, chi arriva tra i prof, la forte indiscrezione

Ad Amici gli adii così come i ritorni sono pressoché all’ordine del giorno. I più appassionati e storici telespettatori del talent, che inizialmente, si chiamava Saranno Famosi, qualora facessero in codesto momento la mente locale di tutta la schiera di insegnanti che nelle varie materie si sono succeduti, potrebbero stilare una lunghissima lista.

Cominciamo con il dire che Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emmanuel Lo e Alessandra Celentano sono stati confermatissimi. In dubbio sarebbe la presenza di Anna Pettinelli, in quanto impegnata nelle vesti di opinionista del Grande Fratello. Passando alla danza, si mormora che al posto di Deborah Lettieri potrebbe arrivare Angelo Madonia, dopo il suo abbandono di Ballando Con Le Stelle. Il professionista tra l’altro ha espresso di recente parole più che lusinghiere nei confronti di Queen Mary.

Si mormora tuttavia anche di alcuni ritorni. Il primo nome spifferato in tale direzione è quello di Raimondo Todaro ma, per la gioia dei più romantici, spunta anche da un metaforico cappello a cilindro, la coppia di neo sposi Veronica Peparini e Andreas Muller. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il rumors e ciò ha contribuito a intensificare ancora di più il chiacchiericcio.