Amici, Jacopo Sol rompe il silenzio: la verità sulla storia con Francesca

Un nuovo capitolo per l’ex allievo di Amici 24: Jacopo Sol rompe il silenzio e dice come stanno le cose con Francesca.

Nelle settimane che precedono l’inizio della nuova edizione di Amici, cresce l’attesa non solo per i nomi dei futuri allievi, ma anche per le storie di chi ha calcato il palco nelle scorse stagioni. Tra i protagonisti più amati della 24esima edizione, c’è stato senza dubbio Jacopo Sol, che ha lasciato un segno per la sua voce e la sua sensibilità.

Il percorso del cantante nella scuola è stato segnato da momenti intensi, sacrifici e soddisfazioni, ma anche da legami profondi che hanno contribuito a rendere indimenticabile quell’esperienza. Le relazioni nate tra i banchi e le amicizie costruite dietro le quinte sono diventate parte integrante del suo racconto di crescita.

L’artista ha più volte sottolineato come la partecipazione al talent gli abbia dato la possibilità di maturare, non solo a livello musicale, ma anche umano. Una consapevolezza che si è fatta più chiara una volta tornato alla vita quotidiana, lontano dalle telecamere, quando ha potuto rendersi conto dell’affetto ricevuto dal pubblico.

In questa fase di bilanci e ricordi, Jacopo non ha nascosto l’importanza dei compagni di viaggio. Ha citato più volte la vicinanza di Luca, definito un punto di riferimento dal primo giorno, e l’energia dei colleghi che hanno reso l’esperienza un mosaico di emozioni condivise.

Un racconto che svela emozioni autentiche

Ospite del format web Dimmi di te, il giovane cantante ha ripercorso i momenti salienti della sua permanenza nel programma. Con parole sincere, ha raccontato quanto Amici lo abbia aiutato a crescere, descrivendo l’esperienza come “molto più bella di come me l’aspettavo”.

Nel corso dell’intervista, Jacopo ha spiegato di aver affrontato il percorso con maggiore maturità rispetto ai tentativi precedenti, trovando così la forza di esprimersi pienamente. Ha ribadito che la scuola non solo forma artisticamente, ma lascia anche insegnamenti che restano impressi nella vita personale.

La verità sulla storia con Francesca

Accanto ai ricordi legati al canto, Jacopo ha parlato anche della relazione con Francesca Bosco, nata proprio durante l’avventura nel talent. “Quando sono entrato nella scuola ho detto ‘devo evitare di innamorarmi’… e poi invece è successo”, ha confessato, sottolineando come l’intesa sia arrivata in modo spontaneo e inatteso.

Il cantante ha descritto Francesca come una presenza preziosa, capace di rendere speciale ogni momento: “Mi colpivano i suoi sguardi, con un contatto visivo ci dicevamo tante cose… È dolce, riesce a essere a suo agio con tutti. Ho sempre piacere ad averla intorno qualsiasi cosa io faccia”. Parole che confermano, come raccontato da Coming Soon, quanto il loro legame sia autentico e destinato a proseguire anche lontano dalle telecamere.