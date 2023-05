Oggi Amici prende il posto di Uomini e Donne. La prevista puntata del people show non andrà in onda e riprenderà le trasmissioni a partire da domani, 9 maggio 2023, per l’ultima settimana di programmazione di questa stagione. Poi inizierà la pausa estiva, in largo anticipo rispetto alle precedenti edizioni. Il motivo, forse, è legato anche all’inizio delle registrazioni di “Temptation Island” che torna, quest’anno, dopo uno stop nel 2022 (e l’esordio non fortunato di “Ultima fermata”).

Siamo ormai arrivati all’atto conclusivo di Amici 2023, con la finale prevista domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5. Sabato lo show non si sconterà con la diretta dell’Eurovision Song Contest 2023, in onda su Rai 1 con Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Sono 4 i finalisti che hanno ottenuto l’accesso all’ultimo appuntamento di questa edizione: Angelina, Wax, Isobel e Mattia. Tra loro i vincitori della categoria canto e ballo e, inoltre, il trionfatore di questa edizione. Chi sarà?

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Aaron (che ha suscitato diverse polemiche), la finale a 4 vede due ballerini e due cantanti, in un perfetto equilibrio ideale. Oggi, nello speciale previsto su Canale 5, si parlerà di questa annata del talent show e ci si concentrerà proprio sui 4 finalisti, protagonisti del talent show.

Successivamente andrà in onda la consueta striscia del daytime, con le reazioni a caldo per l’eliminazione di Aaron e Maddalena (la seconda eliminata della puntata di sabato scorso).

In base alle preferenze emerse sul web, il testa a testa finale per il vincitore assoluto di questa edizione si delinea tra Isobel e Angelina, amatissime dal pubblico e giudicate le più complete, nelle loro categoria di ballo e canto. Quindi, ad esclusioni di eventuali colpi di scena, proprio tra loro due potrebbe esserci il vincitore di Amici 2023…

Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo la finale di domenica 14 maggio, minuto per minuto, con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20 circa.