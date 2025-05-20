Amici, cosa ha vinto Daniele: a quanto ammonta il montepremi

Daniele è stato il finalista più ricco di questa edizione di Amici e, dopo la vittoria, si è portato a casa un ricco montepremi.

Daniele Doria ha vinto l’edizione 2024/2025 di Amici ed è riuscito a portarsi a casa un grosso montepremi. Con il suo trionfo, è infatti diventato l’allievo “più ricco” uscito dalla finale del programma. Oltre ai soldi vinti grazie al premio principale, si sono infatti aggiunti quelli che lo sponsor Marlù ha assegnato a tutti i finalisti di questa stagione, pari a 7.000 euro ad allievo. Dopo la sua esperienza di Amici, Daniele torna quindi a casa con un ricco premio e con la borsa di studio che sognava da tempo.

Daniele e la cifra vinta ad Amici

L’allievo ad Amici è quindi riuscito a portarsi a casa il premio finale di 150.000 euro euro, la cifra che viene destinata al vincitore del programma. In più ci sono stati i soldi ricevuti dallo sponsor Marlù, che ha assegnato una grande cifra per ciascun finalista.

Oltre alla soddisfazione della vittoria – che è arrivata dopo l’ultima gara con TriGno, vincitore della categoria canto – Daniele ha potuto realizzare il suo più grande sogno, cioè quello di ottenere una borsa di studio presso la Ailey School di New York della durata di un anno. In totale, Daniele è quindi uscito dal talent con in tasca 157.000 euro in totale.

Cosa hanno vinto gli altri finalisti

Antonia Nocca è invece stata la seconda finalista “più ricca” di Amici 24. La cantante – allieva di Rudy Zerbi – ha ricevuto il premio della critica del valore di 50.000 euro, assegnato dai giornalisti presenti in studio, e il premio unicità offerto da Oreo del valore di 30.000 euro. Insieme al premio Marlù assegnato ai cinque finalisit, ha quindi guadagnato una cifra pari a 87.000 euro. TriGno – vincitore della categoria canto – ha invece vinto tre premi nel corso della finale. Oltre i 7000 euro offerti da Marlù, è tornato a casa anche con 50.000 euro guadagnati grazie al premio categoria e con il trofeo premio radio, che però non comprende alcun corrispettivo in denaro. Il giovane ha quindi percepito una cifra pari a 57.000 euro.

Alessia Pecchia e Francesco Fasano hanno invece portato a casa i premi più bassi della finale di Amici. Alla ballerina di latino americano è spettato il premio Marlù di 7.000 euro, e lo stesso è capitato a Francesco. Entrambi sono tornati a casa con l’invito di Maria De Filippi a restare tra i professionisti, oltre che 4 riconoscimenti tra borse di studio e proposte di lavoro.